The Times: Україна “зламала” російський підводний човен — ключ до експансії Москви в Арктиці

Україна реалізувала масштабну хакерську спецоперацію, в ході якої отримала секретні дані про новий російський атомний підводний човен “Князь Пожарський” і виявила його потенційні вразливості. Це сталося на тлі посилення військової присутності Москви в Арктиці.

Про це пише The Times.

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Підводний човен “Князь Пожарський” було введено в експлуатацію наприкінці липня. Він є сучасним атомним підводним човном та ключовим елементом ядерної тріади Москви.

“Підводний човен стратегічного призначення “Князь Пожарський” увійшов до складу 31-ї дивізії підводних човнів північного флоту ВМФ РФ лише 24 липня 2025 року. Постійне місце базування — Ґаджієво, Мурманська область”, — йдеться в повідомленні ГУР.

Головне управління розвідки України заявило, що серед викрадених файлів є детальні списки екіпажу, бойові інструкції, технічні схеми бойових систем і заходи з виживання, графіки операцій і інженерні звіти. Графік операцій — це вичерпний документ, який відображає щоденні бойові та планові дії судна, йдеться в заяві.

“Здобута розвідниками інформація дозволяє виявити особливості та технічні обмеження не лише “Князя Пожарського”, а й інших субмарин проєкту 955А, критично важливих для підтримки імперського міфу держави-агресора Росії”, — додали в ГУР.

Повідомлення про злам “Князя Пожарського” — це остання з низки розвідувальних операцій проти Росії та її ядерної тріади.

На початку червня Україна провела операцію “Павутина” — безпрецедентну атаку дронів на російські військові аеродроми, внаслідок якої було знищено кілька літаків стратегічної авіації, що також є частиною ядерної тріади Росії.

“Ядерна зброя — головний символ глобальної величі Росії. Операція “Павутина”, без сумніву, стала ударом по гордості Кремля”, — писав тоді для Carnegie Максим Старчак, експерт із ядерної політики РФ.

Підрив ядерної переваги Москви відбувся у неділю — саме тоді, коли російські та китайські військово-морські сили проводили протичовнові навчання в Японському морі в межах запланованих спільних маневрів.

Жодна незалежна компанія з кібербезпеки чи західне агентство не підтвердили заяву, зроблену в неділю, і Росія не оприлюднила офіційного повідомлення про порушення.

“Князь Пожарський” — підводний човен проєкту 955А “Борей-А”, один із найсучасніших елементів ядерної тріади Кремля, який має високий рівень прихованості, маневровості та ударної сили. Човен несе 16 пускових установок для міжконтинентальних балістичних ракет Р-30 “Булава”, кожна з яких здатна доставити до 10 ядерних боєголовок.

Ядерна тріада складається з наземних міжконтинентальних балістичних ракет, стратегічних бомбардувальників і балістичних ракет підводних човнів — саме вони є основою стратегії ядерного стримування Росії.