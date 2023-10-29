The Times: Атаки на Україну посилюються, поки світ дивиться у бік Гази

Це були добрі три тижні для президента Путіна в Україні та погані для Києва, пише The Times.

Кремль наказав посилити атаки, він сподівається повернути ініціативу до своїх рук до настання зими. Більше того, минулого тижня Москва, зважаючи на все, почала витрачати запаси ракет, які вона створювала.

Схоже, що зимовий повітряний наступ Росії йде повним ходом і вже другий рік поспіль націлений на громадянську інфраструктуру, зазначає видання.

Авдіївка стає ще одним Бахмутом. Ось тільки Бахмут не мав реального стратегічного значення, а Авдіївка має. Вона знаходиться на ключовій трасі, що веде до Донецька, поряд з аеропортом та північними передмістями міста.

Система доріг робить Авдіївку воротами до південного Донбасу. Це шлях Києва до перемоги у цьому секторі. Якщо вони зараз втратить Авдіївку, то виявляться заблокованими на півдні, і більшість того, чого вони досягли на Донбасі на півночі, знеціниться.

Запеклі бої йдуть за контроль над коксохімічним заводом на північному фланзі Авдіївки та піщаним кар’єром біля селища Опитне на південному фланзі. Ці два промислові об’єкти мають велике значення, наголошується в публікації.