The Telegraph: Виробництво російських винищувачів Су-57 зривається

Постачання нових стелс-винищувачів Lockheed Martin F-35 Lightning у збройні сили США та їхніх союзників відновилися після річної перерви. На іншому кінці світу південнокорейська компанія Korean Aerospace Industries будує першу партію стелс-винищувачів KF-21.

У Росії ж виробництво стелс-винищувача Су-57 – за класифікацією НАТО Felon – застопорилося. І на те є одна головна причина, пише The Telegraph.

“Очевидно, що російська військова промисловість значною мірою залежить від західних компонентів, особливо в галузі електроніки”, – пояснює українська аналітична група Frontelligence Insight.

Санкції, введені західними урядами протягом 31 місяця, призвели до скорочення поставок цього найважливішого обладнання. У результаті виробництво Су-57 опинилося під загрозою, підсумовує Frontelligence Insight.

Винищувач Су-57 замислювався як російська відповідь на американський Lockheed Martin F-22 Raptor. Він покликаний замінити старі МіГ-29, а також Су-27 і його модифікації, що стоять на озброєнні російських ВПС.

Але якщо Lockheed випускає понад 150 літаків п’ятого покоління F-35 на рік, то “Сухому” насилу вдається виробляти навіть малу частину цієї кількості. Російська компанія поставила ВПС перші 10 серійних Су-57 у 2022 році і ще 11 у 2023 році. Цього року “Сухой”, як повідомляється, передав лише кілька додаткових літаків.

За цей час російські ВПС втратили два Су-57 – один випробувальний і один серійний – через аварії. Унаслідок удару українського безпілотника по Ахтубинському льотно-випробувальному центру на півдні Росії в червні на землі було знищено ще як мінімум один Су-57.

Можливо, що через 14 років після першого польоту на озброєнні Росії перебуває трохи більше ніж 30 Су-57, третина з яких – випробувальні моделі, на яких може бути відсутня частина запланованої електроніки. Це мізерна сила для армії, яка розгортає близько тисячі фронтових винищувачів – і яка втратила сотню з них у боях над Україною з лютого 2022 року.

Вражаюче, але темпи поставок нових Су-57, схоже, сильно знизилися в період з 2023 по 2024 рік. Зазвичай темпи поставок нових типів винищувачів зростають рік від року в рамках багаторічного замовлення, оскільки робітники набираються досвіду і починає діяти ефект масштабу.

Су-57 – виняток із цього правила. Очевидно, що за допомогою цілеспрямованих санкцій США та їхні союзники загальмували модернізацію російських ВПС. Нелегальний імпорт вимагає часу, зусиль і грошей, що уповільнює темпи виробництва нових Су-57 і, ймовірно, збільшує вартість кожного літака.

Ще 2020 року один російський коментатор закликав Кремль переглянути план модернізації авіації. “Замість того, щоб намагатися зробити десяток “золотих” Су-57 за кілька років, можна замінити старі МіГ-29 на нові МіГ-35 [оновлені МіГ-29] із сучасною авіонікою”, – писав коментатор, який висвітлює російську оборонну промисловість.

Доводи проти Су-57 і за відновлення виробництва старих і простіших типів літаків стають ще більш вагомими зараз, коли російська промисловість зазнає труднощів з поставками критично важливих іноземних компонентів.

Програма Су-57 мала допомогти російським ВПС наздогнати ВПС США. Але “Сухому” потрібно так багато часу, щоб побудувати невелику кількість Су-57, що американці фактично вирвалися вперед у технологічному плані.

ВПС США вже визначають вимоги до нового стелс-винищувача, який має замінити 180 літаків F-22. Цей новий винищувач наступного покоління Air Dominance може піднятися в повітря ще до того, як росіяни отримають 76-й і останній Су-57 з початкового виробничого замовлення.