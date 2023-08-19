Політика

The Telegraph: Росія отримує з Китаю гелікоптери, приціли та військові запчастини

19 Серпня 2023 19:44
китай, санкції

Російські компанії, які перебувають під санкціями та займаються виробництвом ракетних установок, бронетехніки та стратегічних бомбардувальників, отримали десятки тисяч поставок з Китаю з початку вторгнення в Україну, пише The Telegraph з посиланням на дані дослідницької організації Molfar Global.

Серед іншого китайські фірми поставили до Росії 1000 безпілотників, шість гелікоптерів, оптичні приціли, продукцію з титанових сплавів, що використовується у виробництві зброї, та запчастини для літаків, у тому числі військових.

Серед одержувачів товарів – МВС Росії, Росгвардія, Ростех, компанія “Туполєв” та інші структури, пише The Telegraph.

Загалом товарообіг між Китаєм та Росією у 2023 році перевищить 200 млрд доларів, що стане новим рекордом для двох країн, зазначає видання.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Серпня 2023 19:05

Ворог намагається відновити втрачене положення в районі Урожайного – Генштаб
19 Серпня 2023 17:06

Українські пілоти розпочали тестові випробування шведських літаків – Зеленський
19 Серпня 2023 16:50

У Чернігові оголошено жалобу
19 Серпня 2023 14:56

Борель про РФ: “Бензоколонка з атомною бомбою”
19 Серпня 2023 14:32

У Чернігові виявили тіло ще однієї жертви
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

“Американцы нам ничего не должны!” А я говорю — должны!
Юрій БУТУСОВ

Ціна безладу – десятки тисяч життів…
Александр КИРШ

G20 в сентябре: без Украины, но с РФ, или НАТО — в обмен на территории
Александр КИРШ

Если бы Украина и Польша в своё время нашли взаимопонимание, европейская история была бы совсем другой
Віталій ЧЕПИНОГА

Київ. Війна. Літо 2023-го
Александр КИРШ

Что готовят Украине партнёры, или Вариант “Финляндия-1940”
усі думки