The Telegraph: Росія отримує з Китаю гелікоптери, приціли та військові запчастини

Російські компанії, які перебувають під санкціями та займаються виробництвом ракетних установок, бронетехніки та стратегічних бомбардувальників, отримали десятки тисяч поставок з Китаю з початку вторгнення в Україну, пише The Telegraph з посиланням на дані дослідницької організації Molfar Global.

Серед іншого китайські фірми поставили до Росії 1000 безпілотників, шість гелікоптерів, оптичні приціли, продукцію з титанових сплавів, що використовується у виробництві зброї, та запчастини для літаків, у тому числі військових.

Серед одержувачів товарів – МВС Росії, Росгвардія, Ростех, компанія “Туполєв” та інші структури, пише The Telegraph.

Загалом товарообіг між Китаєм та Росією у 2023 році перевищить 200 млрд доларів, що стане новим рекордом для двох країн, зазначає видання.