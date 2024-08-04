The Telegraph: Пов’язаний із Росією “новинний” канал розпалює насильство на вулицях Британії

До того, як у Саутпорті спалахнув вогонь і лють, було ім’я – Алі аль-Шакаті.

Тепер ми знаємо, пише The Telegraph, що аль-Шакаті ніколи не існувало, але це не завадило неясному, пов’язаному з Росією фейковому новинному виданню назвати його 17-річним шукачем притулку, імовірно мусульманином, відповідальним за вбивство трьох школярок у місті в понеділок.

Channel3 Now, сайт, який маскується під законне американське новинне видання, але виступає як “агрегатор” як реальних новин, так і фальшивих вірусних заяв, опублікував це твердження на тлі спекуляцій, які, як виявилося, почалися в X, раніше відомому як Twitter.

Те, що почалося як струмок, потім перетворилося на потік, унаслідок чого теорія змови знову хлинула в соціальні мережі, де її назву було підсилено тисячами інших пов’язаних із Росією акаунтів, а потім повторено справжніми російськими державними ЗМІ, які послалися на Channel3 Now у своєму репортажі.

Твердження було підхоплено такими ультраправими діячами, як Томмі Робінсон – засновник антиіммігрантської Англійської ліги оборони, що зіграла важливу роль у спровокуванні заворушень у Саутпорті та інших місцях цього тижня, – і сумнозвісний авторитет Ендрю Тейт, чиї пости про аль-Шакаті зібрали мільйони переглядів і сотні тисяч лайків.

До вівторка конспірологія стала мейнстримом, чому сприяв підприємець Дункан Баннатайн, який заявив у своєму дописі про те, що “можливо, [Томмі Робінсон] мав рацію від самого початку” щодо небезпеки, яку становлять мусульманські іммігранти, але пізніше видалив це висловлювання. У міру того як поширювалися новини про ймовірну особу нападника, гнів наростав, спричиняючи заворушення, які ввечері сколихнули місто в Мерсисайді, а потім поширилися по всій країні.

Пізніше поліція була змушена підтвердити, що ймовірне ім’я підозрюваного було помилковим. У четвер справжній підозрюваний був названий у суді як Аксель Рудакубана (на фото), який народився в Кардіффі від батьків з Руанди в 2006 році.

Те, як саме цей маловідомий сайт опинився в центрі ланцюжка подій, “дуже, дуже заплутано та невизначено”, – каже Стівен Хатчингс, професор російських досліджень у Манчестерському університеті та головний дослідник (Mis)Translating Deceit, проєкту з боротьби з дезінформацією.

Хатчінгс пояснює, що існує безліч подібних проєктів, які щодня публікують сотні історій з проросійським або антизахідним ухилом, покликаних посіяти смуту і дестабілізувати суспільство у Великій Британії та інших країнах, і чому саме ця набула такого поширення після нападу в понеділок у Мерсисайді, можливо, ніколи не буде до кінця зрозуміло.

Але що відомо, то це те, що Channel3 Now належить до складного павутиння сучасної інформаційної війни, що тягнеться від вбитих горем вулиць Саутпорта до російського міста Іжевська, розташованого за 800 миль на схід від Москви, та невідомого каналу на YouTube, створеного, схоже, любителями автопробігів понад десять років тому.

Перші відеоролики на каналі, що вийшли в ефір у 2012 році, було опубліковано з російськими назвами і типовими мініатюрами, вони показували драг-рейсерів, які з радістю розганяють свої машини засніженим Іжевськом.

Як і багато інших акаунтів, створених на початку 2010-х років, коли YouTube став основною платформою для онлайн-трансляцій, канал проіснував кілька років, після того як його власникам, ймовірно, набридло займатися ним. Потім, здавалося б, з нізвідки, він знову став активним і був перейменований на Funny Hours, каже Хатчінгс. Однак після перезавантаження замість оригінального контенту, присвяченого фанатам автомобілів, він став розміщувати англомовні відео про Пакистан.

Експерт із дезінформації доктор Марк Оуен Джонс, професор кампусу Північно-Західного університету в Досі, заявив, що раптова зміна контенту, який публікував акаунт, свідчить про те, що його “зламали та перепрофілювали”, а не про те, що він був формально частиною російської дезінформаційної операції від самого початку.

Хатчингс згоден із цією думкою і вважає, що захоплення акаунта було здійснено пов’язаними з Росією акторами, яких підозрюють у тому, що вони стоять за Channel3 Now, щоб приховати свою особистість. У 2016 році, за три роки до можливого “захоплення” облікового запису на YouTube, у Facebook було створено сторінку з тією ж назвою: Funny Hours, яку використовували для обміну контентом.

Відеоролики, які завантажувалися на сторінку, були досить дивними. Серед них був і ролик про те, як тигра забивають до смерті, і звіт про матч жіночої команди “Манчестер Сіті”.

Але кілька років тому ситуація змінилася. Організація, схоже, провела ребрендинг і стала називатися Channel3 Now, а відео, якими вона ділилася, стали нагадувати професійні новинні канали. Минулого року був зареєстрований веб-домен channel3now.com.

Напередодні різанини в Саутпорті на сайті розміщувалися новини, які, здавалося, були взяті прямо з британських і американських новинних стрічок, а також більш дивні історії: дуже короткий некролог американської співачки Шифті Шеллшок, яка померла минулого місяця, і стаття, яка звинувачує гравця НФЛ Ксав’єна Говарда в тому, що він “одночасно завагітнів від чотирьох жінок”.

Хатчингс стверджує, що дивному виходу в мережу як каналу YouTube, так і новинного сайту є просте пояснення. Хоча “є чіткі докази того, що він справді має якийсь стосунок до Росії, російська держава передає більшу частину своєї діяльності в Інтернеті напівавтономним структурам, яким вона платить за роботу, але які отримують свободу дій”, – пояснює він.

“Ці структури відчувають необхідність виправдовувати свої часто доволі щедрі виплати і покладаються на ту саму тактику, що й інші мережеві діячі, а саме на клікбейт”, – каже Хатчингс. “А стара добра теорія змови створює велику тягу до проросійської або антизахідної дезінформації, особливо якщо вона спирається на популярні забобони”.

Цей сайт – один із кількох “проксі” і навряд чи найуспішніший, каже Хатчингс, додаючи, що Кремль уже давно “бере активну участь” у розпалюванні інакомислення у Великій Британії та інших країнах за допомогою подібних проєктів.

Серед більш відомих прикладів – сайт “Голос Європи”, який “емпіричним шляхом був відстежений до конкретних російських діячів”. За словами Хатчінгса, подібні сайти часто підсилюють пости справжніх антиіммігрантів або авторів теорій змови, а не вихлюпують свою власну брехню.

Channel3 Now, зі свого боку, був уперше зареєстрований під литовським доменом у 2023 році, і, як повідомляється, IP-адреса сайту належить двом громадянам Пакистану – ще один доказ того, що “хоча було б нерозумно заперечувати, що Росія, ймовірно, розпалює тут напруженість, набагато складніше стверджувати, що держава робить це цілеспрямовано й ретельно координує свої дії”, – говорить Хатчингс.

Після заворушень, що сталися на вулицях Британії цього тижня, очевидний масштаб їхніх наслідків. Акаунт X, який використовували для поширення статей Channel 3Now, налічує лише 3 000 передплатників, проте на тій самій платформі пости, “які припускають, що нападник [у Саутпорті] був мусульманином, мігрантом, біженцем або іноземцем”, зібрали, за словами Джонса, щонайменше 27 мільйонів переглядів.

Хоча фейкова історія, безсумнівно, охопила величезну кількість реальних людей, разюче висока кількість показів, найімовірніше, сталася через те, що “багато хто з передплатників Channel3 Now – не реальні люди, а боти, які репостять те, що, як їм здається, набирає популярність у мережі”, – пояснює Хатчингс.

Глибоке вивчення сайту організації показує, що вона намагається видати себе за звичайне ЗМІ, схоже, прагнучи завоювати довіру. Деякі статті, опубліковані на Channel3 Now, схоже, взяті з основних новинних сайтів і авторитетних агентств міжнародного рівня, таких як Associated Press. Інші “перероблені за допомогою штучного інтелекту”, що Хатчингс називає “пристроєм перевірки автентичності”, покликаним створити враження, що сайт заслуговує на довіру.

У понеділок виявилося, що сайт назвав нападника в Саутпорті Алі аль-Шакаті після того, як це ім’я процитував коментатор Берні Споффорт, чий акаунт на X @Artemisfornow регулярно ділиться матеріалами з теорії змови і має велику аудиторію. Channel3 Now підняв цю історію всього за дві хвилини після допису самого Споффорта, який тепер видалено без пояснень.

Хоча він не знає зі “стовідсотковою впевненістю”, чи була історія Алі аль-Шакаті підхоплена автоматичною програмою або людиною, “імовірно, її джерелом був хтось реальний”, хто побачив вірусний потенціал у цій новині та її розкольницьку природу, каже Хатчінгс.

Однак хто це міг бути, сказати неможливо. На сайті вказано єдиного автора на ім’я Джеймс Лоулі, чий акаунт на LinkedIn свідчить, що він володіє садовою компанією в Новій Шотландії, Канада. Сайт працює через службу, розташовану в Массачусетсі, яка анонімізує дані про власників сайтів.

Зворотний пошук за зображенням Лоулі не дає жодних результатів, окрім його сторінки на LinkedIn, а вказана ним компанія A Cut Above Halifax не має інших згадувань у мережі – все це говорить про те, що він може бути нереальною людиною.

Ще більше ускладнює спроби розібратися в Channel3 Now і його внутрішньому устрої те, що канал сайту на YouTube таємничим чином зник з інтернету після того, як передбачувану особистість нападника з Саутпорта було встановлено.

Тим часом на сайті організації з’явилася заява з вибаченнями за “недостовірну інформацію”, яка “не відповідала нашим стандартам надійності та чесності”.

За словами Хатчінгса, це всього лише ще один “пристрій аутентифікації”. “Якщо вони вважають, що в них є майбутнє після цього, то їм потрібно створити враження, що вони зробили безневинну помилку і назвали її такою, яка вона є”.

Безумовно, оскільки загроза відновлення насильства нависла над Британією цими вихідними у зв’язку з планами ультраправих провести мітинги в десятках міст по всій країні, питання щодо Channel3 Now і його ролі в нашій інформаційній екосистемі залишаються актуальними.

Як показали останні дні, сайт фейкових новин і його теорії змови не обов’язково повинні бути переконливими весь час, щоб посіяти хаос. Достатньо однієї іскри, щоб розгорілася пожежа.