The Sunday Times: британські дрони зіграли ключову роль у наступі ЗСУ в Курській області

Українські військові під час операції в Курській області Росії використовують отримані від Великої Британії дрони, пише The Sunday Times. Ці безпілотники, назву і технічні характеристики яких видання не уточнює, «зіграли ключову роль» у наступі.

Раніше стало відомо, що українські військові під час операції в Курській області Росії використовували британські танки Challenger 2. Тоді зазначалося, що може йтися про перший випадок, коли британські танки, передані Україні, використовували в боях на території Росії.

Як зазначає The Sunday Times, новий британський уряд на чолі з Кіром Стармером вирішив більш відкрито визнавати використання переданої Великою Британією зброї, зокрема й на міжнародно визнаній території Росії.

«Жодної сором’язливості з приводу того, що британська зброя застосовується на території Росії в рамках оборони України, не буде», – прокоментувало новий підхід джерело видання в апараті уряду. «Ми повинні пишатися тим, що надали те, що допомагає Україні оборонятися», – сказало воно.

Єдина британська зброя, яка поки що не може використовуватися на території Росії, зазначає видання, це ракети Storm Shadow. Британський уряд виступає за зняття цієї заборони, але, за версією The Sunday Times, поки що не може зробити це через позицію союзників.

Британські чиновники та експерти, пише видання, вважають, що їхні європейські союзники надто стурбовані тим, що можуть спровокувати ескалацію з боку Росії, хоча їхні побоювання марні.

«Росіяни завжди плюються вогнем і сіркою», – сказало одне з джерел The Sunday Times, однак, за його словами, немає жодних свідчень того, що РФ від початку війни робила будь-які кроки для використання ядерного арсеналу.