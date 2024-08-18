Політика

The Sunday Times: британські дрони зіграли ключову роль у наступі ЗСУ в Курській області
18 Серпня 2024 20:30
читать на русском →
курська операція
Військовий інструктор з БПЛА, допомагає курсантці школи «Жінки-пілоти України» освоювати навички використання дронів / Фото Getty Images/Global Images Ukraine

Українські військові під час операції в Курській області Росії використовують отримані від Великої Британії дрони, пише The Sunday Times. Ці безпілотники, назву і технічні характеристики яких видання не уточнює, «зіграли ключову роль» у наступі.

Раніше стало відомо, що українські військові під час операції в Курській області Росії використовували британські танки Challenger 2. Тоді зазначалося, що може йтися про перший випадок, коли британські танки, передані Україні, використовували в боях на території Росії.

Як зазначає The Sunday Times, новий британський уряд на чолі з Кіром Стармером вирішив більш відкрито визнавати використання переданої Великою Британією зброї, зокрема й на міжнародно визнаній території Росії.

«Жодної сором’язливості з приводу того, що британська зброя застосовується на території Росії в рамках оборони України, не буде», – прокоментувало новий підхід джерело видання в апараті уряду. «Ми повинні пишатися тим, що надали те, що допомагає Україні оборонятися», – сказало воно.

Єдина британська зброя, яка поки що не може використовуватися на території Росії, зазначає видання, це ракети Storm Shadow. Британський уряд виступає за зняття цієї заборони, але, за версією The Sunday Times, поки що не може зробити це через позицію союзників.

Британські чиновники та експерти, пише видання, вважають, що їхні європейські союзники надто стурбовані тим, що можуть спровокувати ескалацію з боку Росії, хоча їхні побоювання марні.

«Росіяни завжди плюються вогнем і сіркою», – сказало одне з джерел The Sunday Times, однак, за його словами, немає жодних свідчень того, що РФ від початку війни робила будь-які кроки для використання ядерного арсеналу.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
18 Серпня 2024 17:19

Єврокомісар з енергетики: Ми повинні врятувати українців від катастрофи в зимовий період
18 Серпня 2024 19:11

Верещук наполегливо просить мешканців Селидового, Покровська та Мирнограда евакуюватися
18 Серпня 2024 18:50

В Україну повертаються графіки відключення електроенергії
18 Серпня 2024 17:41

Від початку доби відбулося 81 бойове зіткнення, “найгарячіше” на Покровському напрямку
18 Серпня 2024 16:53

Україна не бачить змін на кордоні з Білоруссю
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
усі думки