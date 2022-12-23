Кримінал

The New York Times встановила імена причетних до вбивств у Бучі

23 Грудня 2022 07:35
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буча

Газета The New York Times опублікувала півгодинне відео із результатами восьмимісячного розслідування вбивств мирних жителів міста Буча у Київській області. Журналісти опитали очевидців подій березня 2022 року, коли місто було окуповане російськими військовими, а також зібрали безліч доказів та свідчень: телефонних перехоплень, радіопереговорів, записів із камер спостереження та ексклюзивних відео від урядових джерел.

Після детальної реконструкції подій видання з’ясувало, що до вбивств на вулиці Яблонській, де було виявлено найбільше загиблих у місті, причетні військові 234 десантно-штурмового полку з Пскова під командуванням підполковника Артема Городилова.

У NYT стверджують, що вбивства на Яблонській, яку прозвали «дорогою смерті», не були випадковими і відбувалися навмисно в рамках плану подальшого просування російських військ у бік Києва.

Під час «зачистки» міста російські військові обшукували будинки у пошуках чоловіків боєздатного віку. Учасників тероборони відправляли на допит у штаб, влаштований у будинку номер 144, а потім стратили. Крім цього, російські військові вбивали на Яблонській випадкових перехожих — людей, які виходили за продуктами або намагалися дістатися додому.

Таких же висновків про цілеспрямовану «зачистку» Бучі раніше дійшли у своєму розслідуванні журналісти Associated Press.


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