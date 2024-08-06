The New York Times: Українські війська ведуть запеклу боротьбу за Торецьк

“Найважливіше завдання для українців – вижити. Для росіян – стерти з лиця землі це українське місто”, – каже командир батальйону безпілотників 32-ї механізованої бригади 28-річний майор Артем.

Втрата старих оборонних позицій за межами Торецька і в Нью-Йорку, підкреслила зростаючий тиск, який безперервні російські атаки і руйнівні повітряні бомбардування чинять на українські сили, пише The New York Times.

У той час як Київ активізував зусилля з мобілізації, Москва продовжує використовувати брак українських резервів і час, необхідний для підготовки нових солдатів.

Артилеристи 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ведуть вогонь по російських військах, які намагаються захопити Торецьк / Фото: The New York Times

Але незважаючи на успіхи Росії на лінії фронту, військові аналітики та американські чиновники кажуть, що великий прорив малоймовірний. Вони вважають, що Росія поки що не може перетворити невеликі територіальні захоплення у щось більше, йдеться в статті.

Також невідомо, як довго Росія зможе підтримувати темп наступальних операцій, враховуючи її величезні втрати у військах і техніці. Згідно з доповіддю британської військової розвідки, у травні та червні загинули або були поранені понад 70 000 російських солдатів. У липні Росія продовжувала втрачати по 1000 солдатів на день, високий рівень втрат збережеться і в серпні, оскільки наступальні операції тривають, вважає британське розвідувальне агентство.

Але якщо російським військам вдасться захопити старі бастіони в районі Торецька, вони зможуть просунутися з ще одного напрямку до Костянтинівки, логістичного опорного пункту українських військ на сході.

За словами українських командирів і військових аналітиків, росіяни вже кілька місяців з тією ж метою обстрілюють Часів Яр, місто на північ від Костянтинівки. Росіяни також прагнуть перекрити основне шосе, що йде на південь від Костянтинівки до Покровська.

74-річна Людмила Петрівна у церкві між Костянтинівкою та Покровськом, яка постраждала від російського обстрілу / Фото: The New York Times

Навіть якщо темпи завоювань Росії свідчать, що вона навряд чи скоро окупує решту міст Донецької області, просування ще на кілька кілометрів піддасть ці міста ще страшнішим щоденним бомбардуванням. Сотні тисяч мирних жителів можуть бути змушені тікати, що ускладнить логістику української оборони на сході.

Це робить оборону Торецька, як і Часового Яру, життєво важливою, кажуть українські командири і військові аналітики.

Торецька агломерація сильно постраждала в перші тижні війни, але оборона ніколи не слабшала. Протягом минулого року 24 бригада захищала цю ділянку фронту. “Окопи були глибокими, бліндажі – добре організованими, все працювало… Ми розуміли супротивника, знали, як він пересувається і як реагує”, – каже старший сержант 2-го батальйону 24-ї механізованої бригади Петро.

Але в травні 24-й бригаді повідомили, що їх переводять у Часів Яр, що стало необхідністю, оскільки росіяни наближалися до зруйнованого міста. Їх замінить 41-ша механізована бригада, яка обороняла Часів Яр.

Військовослужбовці 24-ї бригади заявили, що вже бачать ознаки майбутнього наступу на Торецьк, і застерегли старших командирів від ротації в такий критичний момент.

Такі ротації можуть бути надзвичайно небезпечними моментами, підрозділам потрібен час, щоб освоїтися на новій місцевості.

Ротацію проводили протягом кількох тижнів, і на початок червня 41-ша бригада передислокувалася з Часового Яру і зайняла оборону в районі Торецька. 24-та бригада вже перебувала в Часовому Яру.

Через два дні після завершення ротації, за словами солдатів, росіяни атакували. Сержант Петро сказав: “Це була велика помилка, що нас забрали звідти”.

Майже одразу стало зрозуміло, що 41-ша бригада не готова до оборони Торецька, оскільки не знає місцевості, говорили в інтерв’ю та публічних заявах солдати з кількох батальйонів. Командира бригади також критикували за те, що він віддавав нечіткі накази і не реагував швидко на зміну загрози.

Бойові медики допомагають пораненим українським бійцям / Фото: The New York Times

Євген, старший лейтенант і командир взводу ударних безпілотників 206-го батальйону територіальної оборони, бійців якого передали під командування 41-ї бригади, сказав в інтерв’ю, що “в батальйоні були втрати через безглузді накази старшого командира” 41-ї бригади.

Роман, заступник командира 206-го батальйону територіальної оборони, чиїх бійців передали під командування 41-ї бригади, заявив, що і командир 41-ї бригади, і Генеральний штаб, який займається загальною стратегією, несуть відповідальність за те, що позиції, які утримували роками, впали за лічені дні.

Україна направила в район Торецька кілька найкращих підрозділів, щоб спробувати стабілізувати ситуацію, але їхні сили обмежені. Запеклі бої, за словами українських військових, можуть ускладнити будь-які надії перехопити ініціативу і знову перейти в наступ.

Солдати з різних бригад, які воюють зараз у цьому районі, заявили, що залишать оцінку того, що пішло не так, іншим і зосередяться на стримуванні росіян, які наступають.

“Ось уже місяць немає перепочинку в боях”, – сказав Богдан, заступник командира штурмового полку бригади національної поліції “Лють”. Він сподівається, що бойова міць росіян скоро вичерпається, а поки залишається тільки триматися. “Поки Торецьк обороняється, інші населені пункти можуть жити більш-менш нормальним життям”, – сказав він.