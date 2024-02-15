The Hill: Законодавці США борються за “план Б” щодо допомоги Україні

Відмова лідерів Республіканської партії у палаті представників Конгресу США організувати голосування щодо допомоги Україні підживлює нові зусилля законодавців обох партій, щоб знайти життєздатний “план Б”, щоб допомогти Києву відбити вторгнення Росії на тлі скорочення поставок зброї.

Про це пише The Hill.

Цього тижня Сенат погодив пакет іноземної допомоги, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та іншим закордонним союзникам, але спікер Майк Джонсон відхилив його, заявивши, що Конгрес не повинен розглядати міжнародні проблеми, не розв’язавши також міграційну кризу в США на мексиканському кордоні.

Видання зазначає, що ця позиція прямо зближує Джонсона з колишнім президентом Трампом і багатьма консерваторами у Республіканській партії, але не з переважною більшістю законодавців Палати представників, які попереджають про існування загрози для європейської демократії і національної безпеки США, якщо Росія переможе.

Демократи найголосніше критикували зволікання з допомогою Києва, попереджаючи, що бездіяльність Конгресу є подарунком для ворогів США та становить загрозу суверенітету України. Ця кампанія громадського тиску, спрямована на те, щоб змусити Джонсона переглянути свою позицію та швидко внести законопроєкт на голосування в Палаті представників.

Проте, як зазначає The Hill, за лаштунками законодавці обох партій намагаються знайти альтернативний підхід, щоб якнайшвидше погодити ще один раунд допомоги Україні і покласти його на стіл президента Байдена, навіть якщо це означає обхід Джонсона.

Конгресмен Грегорі Мікс (Нью-Йорк), старший демократ у комітеті Палати представників у закордонних справах, сказав, що найбільш багатообіцяючою тактикою в короткому списку варіантів є петиція про звільнення, процедурний механізм, який уповноважує 218 законодавців ухвалювати законопроекти, які спікер відмовляється розглядати.

Петиції про звільнення рідко досягають успіху, оскільки вони вимагають від членів партії більшості протистояти власному керівництву. Востаннє таку петицію розглядали у 2015 році.

Але Мікс сказав, що він уже розмовляє з республіканцями щодо підписання петиції, і передбачив, що це найбільш життєздатний шлях до отримання допомоги Україні, враховуючи стійку опозицію Джонсона.

“Це спосіб зробити щось двопартійне для національної безпеки нашої країни та підтримувати наших союзників. Це терміново. Україні потрібно те, що їм потрібно негайно”, — сказав конгресмен.

13 лютого Сенат США схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ включає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у зонах конфлікту у світі. Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон хоче особистої зустрічі із президентом Джо Байденом, перш ніж продовжити будь-які дії з надання додаткового пакета допомоги Україні та Ізраїлю.