Політика

The Guardian: Расмуссен запропонував прийняти Україну в НАТО, але є нюанс

11 Листопада 2023 15:10
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україна, нато

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен запропонував схвалити заявку на членство України в альянсі, але без окупованих Росією територій, пише The Guardian.

На думку Расмуссена, виключення із складу території України знизить загрозу конфлікту між Росією та НАТО.

Колишній генсек заперечує, що це призведе до заморожування конфлікту. Він упевнений, що стаття №5 Статуту НАТО утримає Росію від нападів та звільнить сили України для відправлення на лінію фронту.

«Щоб зробити статтю №5 надійною, необхідно дати Росії чіткий сигнал, що будь-яке порушення території НАТО зустрінеться відповіддю», – запропонував він.

За його словами, у певному сенсі це схоже на запровадження безпольотної зони для Росії, щоб вона не могла літати над Україною чи спрямовувати ракети на українські міста.


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