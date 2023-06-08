The Guardian: НАТО може відправити війська в Україну

Група країн-членів НАТО, можливо, вирішить направити на допомогу Україні свої збройні сили, якщо інші учасники альянсу не дадуть Києву дієвих гарантій безпеки на саміті у Вільнюсі, що відбудеться в липні, заявив колишній генеральний секретар організації Андерс Расмуссен.

За його словами, виключно важливо, щоб Україні були представлені письмові гарантії безпеки, переважно ще до саміту, можливо, поза рамками НАТО, пише британська The Guardian. Ці гарантії повинні охоплювати обмін розвідданими, спільні навчання, нарощування виробництва боєприпасів, операційна сумісність зі стандартами НАТО та постачання озброєнь у кількості, достатню для утримання Росії від нових атак, сказав він.

“Якщо НАТО не зможе домовитися про чіткий шлях для України, існує виразна можливість, що деякі країни вдадуться до індивідуальних дій. Ми знаємо, що Польща дуже налаштована на надання конкретної допомоги Україні. І я не можу виключити можливості, що Польща в цьому контексті залучиться ще сильніше на національному рівні, а за нею будуть балтійські країни – цілком можливо, включаючи варіант з відправкою військ на поле бою”, – заявив Расмуссен.

Як пише британська газета, Расмуссен, який виступає як офіційний радник президента Володимира Зеленського з питань місця України в майбутній архітектурі європейської безпеки, цими днями здійснює турне Європою та США, щоб оцінити перепади настроїв серед союзників напередодні критично важливого для України саміту, який відкриється 11 липня.

“Думаю, поляки готові всерйоз розглянути питання про те, щоб взяти ініціативу у свої руки та зібрати “коаліцію доброї волі”, якщо Україна нічого не отримає на саміті у Вільнюсі. Ми не повинні недооцінювати польських настроїв: вони відчувають, що Західна Європа надто довго відмовлялася прислухатися до їхніх застережень щодо російського менталітету”, – зазначив Андерс Расмуссен.

Слова колишнього генсека НАТО пролунали на тлі заяв його наступника на посаді голови Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга про те, що хоча питання гарантій безпеки для України буде включено до порядку денного саміту, проте згідно з 5-ою статтею Вашингтонського договору НАТО може забезпечувати всіляку безпеку тільки для своїх повноправних членів.

Раніше Володимир Зеленський визнав, що Україна не має шансів вступити до НАТО, поки йде війна. “Не тому, що не хочемо, а тому, що це неможливо, – сказав він. – Ми люди адекватні і розуміємо, що жодну країну НАТО ми не втягуватимемо у війну”.

Проте Расмуссен, як пише Guardian, відкинув цей аргумент. За його словами, відмова від надання Україні дороги до НАТО до закінчення війни означатиме, по суті, право вето для Путіна.

На початку цього тижня президент Зеленський заявив, що прийме запрошення на участь у липневому саміті країн НАТО лише за певних умов. За його словами, цей саміт буде гарним майданчиком для того, щоб підписати там документи щодо гарантій безпеки для України. Інакше, сказав Зеленський, він не бачить сенсу у таких зустрічах.

На думку Расмуссена, якщо саміт НАТО не принесе результатів, Україна має законне право звернутися до країн-учасниць окремо за подібною військовою допомогою.

“Після досить повільного розгойдування зараз подібні ідеї впевнено набирають сили”, – підсумував екс-глава НАТО.