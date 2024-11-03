The Guardian: Москва планує зрівняти Куп’янськ із землею, а потім знову зайняти його

Очевидний план Росії – зрівняти з землею і знову зайняти українське місто, ситуація в якому різко погіршилася з початку жовтня. Так починає свій репортаж з Куп’янська Люк Хардінг з британського видання The Guardian.

Ніна Марченко була на кухні, коли на її дачу впала бомба. Знесло дах, зруйнувало бетонний літній будиночок у саду і вбило собаку Туліка. Шматки паркану були підкинуті в повітря. «Був дим, і ось це все», – каже вона. “Унаслідок іншого удару неподалік загинула жінка. Я можу тільки проклинати Володимира Путіна. Він вигнав нас із нашого будинку».

Минулого тижня Марченко та її чоловік-інвалід Міша покинули свій будинок у Куп’янську на північному сході України. Російська армія захопила місто в перші дні путінського вторгнення 2022 року. Українські солдати повернули його назад вісім місяців потому. Протягом останніх двох років лінія фронту – через річку Оскіл і низку сільських хуторів – майже не змінювалася.

Однак в останні тижні росіяни наступають. По всій лінії фронту українська оборона руйнується найшвидшими темпами з 2022 року. У жовтні Росія захопила майже 310 кв. миль (500 кв. км) української території, включно з понад 15 кв. миль навколо Куп’янська. Дві третини цих втрат припадають на сусідню Донецьку область. Південний сектор оборони України близький до краху.

Російські бойові підрозділи зараз перебувають менш ніж за дві милі від Куп’янська. Трохи південніше війська вже досягли річки Оскіл, перетворивши контрольовану Україною територію на лівому березі на дві окремі опуклості, які дедалі зменшуються. Мости через річку невпинно бомблять. Очевидно, що план Москви полягає в тому, щоб зрівняти Куп’янськ із землею, а потім знову зайняти його.

Виступаючи з офісного бункера, військово-цивільний мер Куп’янська Андрій Бєсєдін назвав ситуацію на східному березі Оскола «критичною». За його словами, 1400 осіб відмовляються евакуюватися зі своїх будинків, незважаючи на відсутність електрики, води і газу. Більшість із них – люди похилого віку. Бесєдін припустив, що вони не проросійськи налаштовані, а просто не хочуть з’їжджати або слухати стривожених родичів.

“Ми ходимо з квартири в квартиру і їздимо з гучномовцями. Ми говоримо: «Будь ласка, їдьте. Ми не знаємо, що буде завтра», – каже він. “Пенсіонери думають, що росіяни їх не чіпатимуть. Ми говоримо їм, що ситуація відрізняється від 2022 року і що їх уб’ють».

«Сподіваюся, коли погода зміниться і стане холодно, вони нарешті поїдуть», – додав Бєсєдін.

За словами мера, з початку жовтня ситуація в Куп’янську різко погіршилася. Над містом почали літати російські безпілотники-камікадзе, націлені на людей, які очікують на автобусних зупинках. “Ми не можемо доставити гуманітарну допомогу. Вони бачать пікап і б’ють по ньому безпілотником. Від них не втечеш», – каже Бєсєдін. Близько 2200 жителів залишаються вдома, коли навколо них падають ракети.

Нещодавно російський військовий літак скинув 1500-кілограмову керовану бомбу на цивільну будівлю поруч з офісом Бєсєдіна, внаслідок чого загинули троє людей. Декоративна цегляна будівля перетворилася на безладне місиво. Чи намагався Кремль націлитися особисто на мера? “Так, – сказав Бесєдін. «Вони намагалися це зробити кілька разів». Інші ракети влучили в музей, футбольне поле, м’ясокомбінат, ринок і будинок культури Куп’янська.

За словами Бесєдіна, Україна бореться з тероризмом і диктатурою, а також зі злісною віссю країн, до якої входять Росія, Північна Корея та Іран.

“Наші хлопці борються за кожен сантиметр. На жаль, цивілізований світ не дає нам достатньо зброї». А як же демократичні цінності? Зупинити Росію – наша колективна відповідальність. Якщо ми не впораємося, Путін нападе на країни Балтії та Польщу», – сказав він.

Солдати кажуть, що умови на лінії фронту важкі. “Нам нічим стріляти. Вони випускають 10 снарядів на один наш», – каже Олександр Ісаєв, 59-річний сапер. За його словами, у росіян було більше особового складу і бронетехніки, і вони скидали на його позиції від восьми до 12 фугасних бомб КАБ на день. “Якщо одна з них впаде поруч із тобою, ти загинеш. Вони роблять яму глибиною 5 метрів і 10 метрів у діаметрі», – сказав він.

Ісаєв висловив розчарування з приводу так званих «червоних ліній» Заходу і наполегливої відмови адміністрації Байдена дозволити Києву завдавати ударів по цілях у глибині Росії за допомогою боєприпасів, які поставляються США. Велика Британія і Франція також не зняли обмежень. “У нас є ракети. Але ми не можемо використовувати їх для нанесення ударів по російських аеродромах», – каже Ісаєв. «Поки США не подолають свою нерішучість, ми будемо втрачати території».

Маючи занадто мало звичайних озброєнь, Україна намагається утримувати лінію фронту за допомогою безпілотників. Олександр Іванцов, оператор безпілотника з 3-ї штурмової бригади, каже, що ситуація на лівому березі була напруженою. Росіяни постійно намагаються штурмувати українські позиції, сказав він, додавши: «Бої йдуть всюди. Іноді вони успішні. Іноді ні. Легких місць немає. У них величезні ресурси».

Цього тижня вулиці Куп’янська були практично пустельними. Можна було побачити купку літніх жителів, які несли сумки з покупками і штовхали візки. Патрулі поліції були одягнені в бронежилети. Бесєдін заявив, що буде надавати муніципальні послуги якомога довше. «Ми боремося на всіх фронтах: військовому, адміністративному та соціальному», – сказав він. “Кожен робить те, що може. Куп’янськ ще не втрачено».

Деякі жителі, однак, визнають, що повернення росіян – лише питання часу. Ксенія Лук’янова каже, що її рідне місто має стратегічне значення і є залізничним вузлом. З Куп’янська на південь йшла дорога до міста Ізюм – окупованого та звільненого 2022 року – і міста-гарнізону Слов’янськ. Інша дорога вела до Харкова, другого міста України. На півночі знаходилася російська Бєлгородська область.

“Під час Другої світової війни Куп’янськ захоплювали і звільняли чотири рази. Він переходив від радянських військ до нацистів», – каже Лук’янова. Минулого року в її будинок влучила бомба. У вересні осколки розбили вікно її нової квартири в селі Грушівка, недалеко від Куп’янська. “Ми продовжуємо посміхатися і намагаємося допомогти один одному. Всередині ми плачемо і кричимо», – каже вона. «Наші душі болять».

Її подруга Наталя Сурко сказала, що більшість жителів передмістя Куп’янська-Вузлового збирають речі, щоб виїхати. “Ночами це жахливо. Чуєш сирену, а через три секунди – вибух. Часу на те, щоб одягнутися, немає. Після першого вибуху думаєш: «Вставати чи ні?» І не встаєш». За словами Сурко, з початком повномасштабної війни вона втратила роботу чергового диспетчера залізничного вокзалу Куп’янська. «Мені платили 40 фунтів на місяць», – каже вона.

Евакуйованих із Куп’янського району доправляють до центру обробки в Харкові, де їх реєструють і проводять медичне обстеження. Деякі прибувають на власних автомобілях, інших привозять на мікроавтобусах або машинах швидкої допомоги. Наразі цього місяця до нас звернулося 1 800 осіб. Місцеві благодійні організації, УВКБ ООН і Червоний Хрест роздають посилки на випадок надзвичайних ситуацій. Багато переселенців живуть у родичів. Іншим виділяють гуртожитки.

Обласна адміністрація видала сім’ям із дітьми повідомлення про обов’язкову евакуацію. 16-річна Ліля Шевченко і 14-річна Надя Шинкаренко розповіли, що вони приїхали з Борової, села на південь від Куп’янська. За їхніми словами, всі інші будинки були розгромлені. “Росіяни були за 30 кілометрів від нас. Тепер це 15-20 км. Залишилося кілька бабусь. Ночами люди їздять в Ізюм і сплять там, тому що там безпечніше», – каже Ліля.

Вона описує бомбардування як страшне видовище, але каже, що восьмимісячна російська окупація 2022 року була набагато гіршою. “Перші кілька тижнів у нас не було інтернету. Ми не знали, що відбувається в Харкові. Росіяни все вкрали. Вони були п’яні. Ми боялися виходити на вулицю». За її словами, востаннє вона відвідувала школу за день до вторгнення і навчалася через Інтернет.

Стоячи в черзі на реєстрацію, Марченко сказала, що залишила всі свої речі. “У нас був сад із фруктовими деревами та овочами. Але цього року там були тільки бур’яни, тому що нічого не можна було посадити. Щойно ти виходиш на вулицю, по тобі починають стріляти», – каже 72-річна жінка. Чи повернеться вона коли-небудь? “Не знаю. Якщо мій будинок ще стоятиме, можливо, і повернуся».