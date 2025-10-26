        Суспільство

        Ворожий удар по Куп’янському району забрав життя жінки, ще двоє людей госпіталізовані

        Сергій Бордовський
        26 Жовтня 2025 12:58
        Росія обстріляла Куп’янський район: одна людина загинула, двоє поранені / Фото: Нацполіція
        Вранці 26 жовтня російська армія обстріляла населені пункти Куп’янського району Харківщини. Про це повідомила поліція Харківської області.

        Унаслідок атаки загинула 57-річна жінка в селі Подоли. У селі Тищенівка численні поранення отримав 61-річний чоловік, ще один чоловік того ж віку постраждав у селі Осинове. Обох госпіталізовано.

        Обстрілами пошкоджено цивільну інфраструктуру. На місцях працюють вибухотехніки, слідчі та криміналісти.

        Поліція документує наслідки обстрілів і збирає докази чергового воєнного злочину російської армії проти мирного населення. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).


