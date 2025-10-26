Ворожий удар по Куп’янському району забрав життя жінки, ще двоє людей госпіталізовані

Вранці 26 жовтня російська армія обстріляла населені пункти Куп’янського району Харківщини. Про це повідомила поліція Харківської області.

Унаслідок атаки загинула 57-річна жінка в селі Подоли. У селі Тищенівка численні поранення отримав 61-річний чоловік, ще один чоловік того ж віку постраждав у селі Осинове. Обох госпіталізовано.

Обстрілами пошкоджено цивільну інфраструктуру. На місцях працюють вибухотехніки, слідчі та криміналісти.

Реклама

Реклама

Поліція документує наслідки обстрілів і збирає докази чергового воєнного злочину російської армії проти мирного населення. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).