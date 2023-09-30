Суспільство

The Guardian: Франція зіткнулася з “клоповою” кризою

30 Вересня 2023 13:15
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франція

У Франції загострюється криза з постільними клопами і мерія Парижа вимагає від влади вирішити цю проблему до початку Олімпійських ігор, що мають відбутися в наступному році, пише The Guardian.

Міністр транспорту Клеман Боне планує зустрітися з операторами громадського транспорту, щоб обговорити заходи протидії та захисту пасажирів.

Мерія Парижа звернулася до прем’єр-міністра з проханням створити спеціальну національну цільову групу боротьби з клопами.

За даними французької національної санітарної служби Anses, за останні роки зараження зазнали 11% французьких будинків. Хоча оператори поїздів заявляють про планову обробку, один з поїздів на 8-й лінії паризького метрополітену був тимчасово зупинений як запобіжний засіб після того, як машиніст повідомив про наявність клопів.

Матильда Пано, яка очолює в парламенті партію La France Insoumise, закликає уряд визнати проблему клопів як проблему охорони здоров’я.


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