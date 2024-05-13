The Financial Times: Росія намагається прорватися до Харківської області

З моменту початку операції в п’ятницю російські війська зайняли близько 10 населених пунктів уздовж північного кордону України.

Російські війська просуваються на півночі країни набагато швидше, ніж на сході. Однак українські чиновники та аналітики заявили, що росіянам поки що не вдалося здійснити значний прорив, оскільки більша частина цієї території потрапляє в “сіру зону”, де жодна зі сторін раніше не займала позицій, оскільки цю місцевість важко обороняти, пише The Financial Times.

Голова аналітичного центру “Український центр безпеки і співробітництва” Сергій Кузан заявляє, що карти Deepstate вказують на те, що Росії не вдалося домогтися такого прориву, як кілька тижнів тому в районі Очеретине, недалеко від міста Авдіївка в Донецьку.

Кузан додав, що хоча у Росії немає достатніх резервів для взяття Харкова, у неї є можливість продовжувати бойові дії в цьому районі щонайменше місяць, прагнучи підійти якомога ближче до міста і “створити там тиск”, обстрілюючи Харків.

Джерело в українських силах оборони повідомило FT, що для наземного наступу на Харків Росії знадобиться щонайменше вчетверо більше військ, ніж у неї є зараз, і заявило, що мета Москви – розтягнути сили України.

У понеділок українська армія заявила, що змінила командувача військами в Харкові для посилення оборони північно-східного регіону.

Голова місцевої адміністрації Вовчанська Тамаз Гамбарашвілі зазначив, що будувати укріплення було “вкрай складно”, оскільки місто часто піддавалося російським обстрілам. Однак Гамбарашвілі сказав, що будівництво триває.

Олександр Яковець, начальник транспортного відділу міністерства оборони України, підтвердив, що найпотужніші укріплення, які складаються із залізобетонних конструкцій, були побудовані на відстані від 17 км до 35 км від кордону.