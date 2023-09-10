The Economist: В Україні створено 60 ескадрилій ударних безпілотників

В українській армії завершено масштабну реорганізацію, в результаті якої створено 60 нових ескадрилій ударних безпілотників, принаймні по одній у кожній бригаді, з окремими штабами та командирами. Це перша подібна реформа у світі, пише The Economist.

У військову доктрину України внесено рекомендації щодо застосування безпілотників, а у Міноборони створено нову раду з координації роботи виробників безпілотників.

Проводиться робота з дерегулювання: скасовуються бар’єри для імпорту та сертифікації. А цей місяць ознаменований запуском нового військового кластера, покликаного пов’язати українські військові технології з міжнародними компаніями та капіталом.

Інсайдер в оборонній промисловості підтверджує, що найближчими тижнями та місяцями ЗСУ отримає «значний і високотехнологічний потенціал». «Росіяни дуже, дуже гарні у своїй справі», – стверджує джерело. «Вони займаються чорною магією в галузі електромагнітного захисту. Вони можуть глушити частоти, підміняти GPS, посилати безпілотник на неправильну висоту, тому він просто падає з неба». За словами одного з експертів, який має нещодавній досвід спостереження за роботою безпілотників, загроза з боку наземних засобів ППО означає, що українські розвідувальні безпілотники не можуть зазирнути за лінію російських військ на понад 15 км.

Нині українські розробники безпілотників використовують низку складних та дорожчих систем зв’язку, причому часто на одному апараті встановлюється одразу кілька систем.

Успіх атаки, проведеної 28 лютого і яка дозволила підійти так близько до Москви, говорить про те, що Україна, можливо, близька до рішення, яке працюватиме. Однак, незважаючи на те, що Україна довела свою концепцію, зовсім інша річ – її масштабування.

На думку автора книги «Війни безпілотників» Сета Францмана, українська програма ударних безпілотників ще далека від досягнення тих обсягів виробництва, які потрібні для того, щоб конкурувати з російським потенціалом далеких ударів. Однією з проблем є доступ до боєприпасів повітряного базування, оскільки Америка не бажає надавати зброю, здатну досягати великих глибин Росії. Виробник безпілотників, який працює на заводі у передмісті одного з українських міст, каже, що авторитарний характер Росії дав їй перевагу в ударному потенціалі, і Україна змушена грати в квача.

“Санкції означають, що у них почнуть закінчуватися деталі швидше, ніж у нас”, – сказав він. «Але ми не повинні обманювати себе. Вони активізували свої виробничі лінії набагато швидше, ніж ми».