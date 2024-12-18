The Economist: Українські спецслужби, як і раніше, смертоносні

Служба безпеки України не втрачає часу дарма. 16 грудня СБУ звинуватила генерала Ігоря Кирилова, який очолював російські війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту, у масовому застосуванні забороненої хімічної зброї. Через день Кирилов був мертвий.

Ця лыквыдацыя, можливо, найзухваліша і найгучніша з усіх, скоєних українськими спецслужбами, пише The Economist.

Секретне П’яте управління контррозвідки СБУ і ГУР діють на російській території. Обидва агентства мають складні мережі та способи роботи всередині країни.

Їхньою останньою метою, ймовірно, був експерт зі зброї Михайло Шатський, який допомагав Росії модернізувати крилаті ракети, що використовуються проти України. Він був застрелений недалеко від свого будинку минулого тижня.

Від початку російського вторгнення українські агенти вбили десятки російських командирів, чиновників, підозрюваних у колабораціонізмі, і пропагандистів, переважно на українських територіях, окупованих Росією.

Американські розвідники вважають, що Київ також причетний до вибуху автомобіля, унаслідок якого 2022 року загинула Дар’я Дугіна, дочка ідеолога російського націоналізму Олександра Дугіна. Можливо, саме Дугін і був тією ціллю.

Як пише The Economist, заступник глави СБУ Олександр Поклад, який курирує П’яте управління, і глава ГУР Кирило Буданов перебувають в особливо напружених стосунках. Ходять чутки, що Поклад претендує на місце Буданова, який втратив прихильність деяких співробітників апарату президента.

Незалежно від суперництва між відомствами, ліквідація Кирилова показує, що спецслужби України, як і раніше, смертоносні. Українські агенти передали повідомлення, що вони можуть атакувати вище командування російських збройних сил навіть у Москві.

Росія, яка не змогла провести аналогічну кампанію всередині України, ймовірно, відповість так само, як і від самого початку конфлікту – бомбардуванням українського цивільного населення.