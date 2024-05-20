The Economist: Смерть президента Ірану викличе боротьбу за владу

Багато що ще незрозуміло, починаючи з того, чому розбився гелікоптер Ебрахіма Раїсі. Офіційна версія – погана погода. Під час польоту йшов дощ і був туман, а видимість становила лише кілька метрів. Умови були настільки поганими, що рятувальники не змогли прилетіти на пошуки президента, і навіть безпілотники не змогли знайти місце аварії. Червоний Півмісяць вдався до відправки пошукових груп пішки. Винуватцем катастрофи цілком може бути мати-природа, пише The Economist.

Однак в іранській політиці ніщо не буває таким, як здається, і багато хто з іранців почав робити різні припущення. У Ебрахіма Раїсі довгий список внутрішніх ворогів, від відносних поміркованих, яких він відтіснив на другий план, до консерваторів, які вважали його невмілим президентом. Небезпідставно задаватися питанням, чи не змовилися внутрішні вороги вбити його.

Не дивно, що деякі іранці також задаються питанням, чи не причетний Ізраїль до цієї катастрофи. Два давні вороги зчепилися минулого місяця, після того як Ізраїль убив іранського генерала в Дамаску, а Іран у відповідь випустив понад 300 ракет і безпілотників. Моссад, ізраїльська шпигунська служба, має довгу історію вбивств своїх ворогів, зокрема в Ірані, де вона вбила видатних учених-ядерників.

Однак є вагомі причини сумніватися в причетності Ізраїлю. Він ніколи не заходив так далеко, щоб вбити главу держави, що було б недвозначним актом війни і викликало б люту відповідь Ірану. Було б нерозумно ризикувати такими наслідками, щоб вбити Раїсі, глибоко непопулярного політика, який насправді не має вирішального голосу в багатьох найважливіших політичних рішеннях Ірану.

Ебрахім Раїсі був ідеальним кандидатом на досягнення консенсусу для режиму, що роздирається протиріччями. Ніхто не міг поставити під сумнів його жорстку лінію поведінки, але йому не вистачало власної бази влади. Релігійні консерватори сподівалися використовувати його для просування своїх інтересів, як і військові з Корпусу вартових ісламської революції. Без Раїсі неясно, хто ще зможе зайняти цю роль.

Схоже, що КВІР перебуває на політичному підйомі – його войовничий вплив пояснює нещодавній безпрецедентний напад Ірану на Ізраїль. Однак це зовсім не означає, що КВІР захоче, щоб його вважали тим, хто призначає президента, почасти тому, що на людину, яка обіймає цю посаду, громадськість покладає провину за жалюгідне економічне становище Ірану.

Однак більш важливе питання спадкоємності належить вирішити в майбутньому. Минулого місяця Верховному лідерові Ірану Алі Хаменеї виповнилося 85 років. Останніми роками іранці вважали, що є тільки два провідні кандидати, які можуть зайняти його місце після смерті. Одним із них був другий син Хаменеї, Моджтаба, який останніми роками підтягнув свій релігійний авторитет і виступає за довговічність режиму. Іншим був Раїсі. Хоча інші священнослужителі згадуються як “темні конячки”, важко уявити, що вони отримають достатню підтримку.

Проте жоден із претендентів не мав очевидної переваги: Раїсі був непопулярний, а Моджтаба являє собою спадкову передачу влади в режимі, який прийшов до влади шляхом повалення спадкової монархії.

Протягом багатьох років прихильники жорсткої лінії намагалися забезпечити плавну спадкоємність: вони поставили Ебрахіма Раїсі президентом, а в парламент прийшли консерватори. Тепер їм, можливо, доведеться шукати нового президента в найкоротші терміни, а деякі політики задаватимуться питанням, чи не організували інші політики катастрофу вертольота, щоб просунути свої інтереси. На режим чекають нервові дні.