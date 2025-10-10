Тетяну Бережну запропонували на посаду міністра культури

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко внесла до Верховної Ради подання про призначення Тетяни Бережної Віцепрем’єр-міністром з гуманітарної політики — Міністром культури України.

Як повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, ініціатива надійшла за пропозицією депутатської фракції партії «Слуга Народу», яка має права коаліції у парламенті дев’ятого скликання. Подання буде розглянуте Верховною Радою у встановленому порядку.

Тетяна Бережна / Фото: Facebook/Tetyana Berezhna

Тетяна Бережна — юрист на фахом, нині виконує обов’язки міністерки культури та стратегічних комунікацій України з 28 липня 2025 року — після формування нового Кабінету Міністрів під керівництвом Юлії Свириденко, коли посада очільника Мінкульту залишилася вакантною. Це наразі єдине міністерство, яким керує тимчасова виконувачка обов’язків, і якому бракує кількох профільних заступників.

Реклама