Тесть заступника голови Львівської ОВА куповує землю у престижному передмісті Львова

Родич заступника голови Львівської ОВА Івана Собка – Ігор Кадикало – скуповує земельні ділянки у престижному передмісті Львова: 65-річний пенсіонер, який ніколи не займався жодним бізнесом, уже витратив на це понад 2 мільйони гривень.

Про це повідомляє розслідування NGL.media

Журналісти вказують, що тесть Собка уже зосередив у своїх руках 10 ділянок у Брюховичах загальною площею 0,66 га. Їх сукупна ринкова вартість набагато вища, ніж та, за яку купував землю Кадикало, і становить мінімум 11 млн грн.

Видання припускає, що гроші насправді походять від 39-річного Івана Собка, який все життя працює на державній службі.

Кадикало мешкає у містечку Судова Вишня біля українсько-польського кордону, він пенсіонер, але і роботу не покинув. Чоловік щодня їздить у сусіднє місто Мостиська, де уже 10 років працює майстром виробничого кооперативу “Мрія”, який займається видобутком піску і гравію та виробництвом будматеріалів.

Журналісти підкреслюють, що, судячи з усього, заробляє Кадикало небагато. Згідно з фінзвітами, станом на кінець 2022 року “Мрія” заборгувала працівникам зарплату на 150 тисяч грн, а попередні 2 роки закінчила зі збитками.

Попри це у травні 2019 року в Кадикала звідкись з’явилися великі гроші − і він почав скуповувати землю в Брюховичах, престижному передмісті Львова, де живе його донька зі своїм чоловіком Іваном Собком. У жовтні 2019 року Собко отримав посаду заступника голови Львівської облдержадміністрації.

За наступні чотири роки Кадикало скупив загалом десять ділянок у Брюховичах, офіційно витративши на це 2,04 млн грн.

Усі ділянки, якими заволодів Кадикало, у 2018-2019 роках були безкоштовно виділені Брюховицькою селищною радою мешканцям Львова та Брюхович.

Один з тих, хто безкоштовно отримав ділянку на вулиці Незалежності України у Брюховичах – 44-річний львів’янин Олег Войтович. Але в коментарі журналістам він розповів, що не пам’ятає, кому і за скільки продав землю, документи забув забрати в нотаріуса, і взагалі забороняє публікувати його коментар.

Сім ділянок Кадикало придбав у 2021 році, і ще одну – у листопаді 2022 року. Одну з цих ділянок селищна рада раніше виділила 38-річному місцевому мешканцю Віталію Франовському. Він, як і Войтович, не запам’ятав, ні кому продав, ні за скільки, а після обіцянки перевірити це в документах перестав брати слухавку.

Згодом журналісти з’ясували, що Франовський у жовтні 2019 року продав свою ділянку Богдану Мазурку, а вже той у березні 2021 року уклав угоду з Кадикалом.

Видання зазначає, що люди, які продавали землю тестю чиновника, не хотіли спілкуватися з журналістами.

“Загалом Ігор Кадикало придбав у різних власників сім ділянок на вул. Незалежності в селищі Брюховичі лише по 48 тис. грн кожна (8000 грн/сотка). Для п’яти різних власників цих ділянок – незвично консолідована позиція”, − пише NGL.media і наголошує, що ця вартість дуже занижена, бо сусідні ділянки продають по 266 тис. грн/сотка.

На одній з ділянок на вул. Курортній 65-річний пенсіонер почав будувати будинок. Двоповерхове житло звели лише за кілька місяців.

NGL.media кілька разів просило Кадикала прокоментувати ці покупки, але він не погодився на розмову.

Не захотів говорити і Собко. Водночас він відписав журналістам, що не сприяв тестю в купівлі ділянок і не має до цього відношення.

“В мене є те майно, яке відображено у декларації. Щодо майна родичів – це їхні справи, я не можу і не уповноважений коментувати їхні статки. Я нічого не купляв і нічого не продавав останні три роки. Майновий стан родичів – це точно не до мене”, – написав Собко.

Але журналісти з’ясували, що насправді ні Собко, ні його дружина наразі не подали декларацій про доходи за останні два роки.

Видання також з’ясувало, що дружина Собка і дочка Кадикала − Тетяна − нещодавно продала ділянку у Брюховичах увосьмеро дорожче, ніж купила.

Мова йде про наділ площею 0,067 га на вул. Широкій, 22, який призначений під індивідуальну житлову забудову. На початку 2020 року Брюховицька селищна рада безкоштовно виділила цю ділянку львів’янину Василю Харишу, а через рік її за 48 тисяч гривень купила Собко.

У листопаді 2021 року Тетяна Собко, яка тоді працювала у департаменті економічної політики ЛОДА виставила цю ділянку на продаж за майже 1,6 млн грн.

Продати землю Тетяна Собко змогла лише у червні 2023 року і лише за 400 тис. грн., але журналісти вказують, що це теж непоганий заробіток.

Видання пише, що серед найближчих родичів заступника голови ЛОВА не лише Кадикало витрачає гроші, яких явно не заробив.

Нещодавно Івана Собка помітили у Львові за кермом BMW 630D XDrive вартістю 60 тис. євро. Чиновник заявив, що лише кілька разів брав це авто покататися, а насправді воно належить його 65-річному батькові, який живе у маленькому гірському селі Беньова.

“Тато багато років працював на залізниці, йому 65 років, міг купити собі автомобіль. Якщо ви запитаєте, чи користувався я цим автомобілем? Так, тричі приїздив ним на роботу. То я і братовий автомобіль використовую”, – заявив тоді Собко.

Він також уточнив, що батько доклав лише 40% вартості авто – решту дав його брат Микола, зареєстрований приватним підприємцем з 2018 року.

За даними NGL.media, Микола Собко з дружиною справді зареєстровані як ФОПи, але у 2020 році їхній сукупний річний доход склав близько 2 млн грн. Журналісти наголошують, що такі доходи навряд чи дозволяють витратити 36 тис. євро на автомобіль для літнього батька. Сам Микола Собко володіє значно скромнішим Skoda Kodiaq 2018 р.в.

Видання нагадує, що обоє братів Собків мають досвід депутатства у Брюховицькій селищній раді. Іван Собко був депутатом цієї ради у 2010-2015 рр., його молодший брат Микола – у 2015-2020 рр., аж до самого розпуску селищної ради у зв’язку з приєднанням до Львова.

Раніше NGL.media уже писали, що дружина Миколи Собка також дивним чином купила ділянку у престижній частині Брюховичів за 80 тис. грн. Ольга Собко стала третьою власницею ділянки, виділеної депутатами селищної ради безкоштовно у 2018 році і купила її у 2021 році на тисячу гривень дешевше, ніж попередня власниця.

У 2020 році Микола Собко балотувався уже до Львівської міськради, але не пройшов. Тоді він вказував, що працює керівником департаменту служби безпеку у ТОВ “Барком” і про жоден приватний бізнес не згадував.

39-річний Іван Собко працює заступником голови ЛОВА більше 4 років. До того він 11 років працював на різних посадах в апараті Львівської облради, куди прийшов у 24 роки.

У 2015-2020 рр. Собко паралельно з роботою чиновником був депутатом облради від партії “Самопоміч”.