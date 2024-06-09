Економіка

Tesla не випускатиме оновлену модель Y цього року, заявив Маск
9 Червня 2024 14:53
Tesla, автопром
Tesla Model Y на виставці Everything Electric у міжнародному виставковому та конгрес-центрі ExCeL London у Лондоні, Велика Британія, 28 березня 2024 року / Фото Reuters

Компанія Tesla не випускатиме оновлену модель Model Y цього року, повідомив глава компанії Ілон Маск у пості в соціальній мережі X у суботу.

“Цього року Model Y не буде оновлюватися”, – сказав Маск, додавши, що Tesla постійно вдосконалює свої автомобілі, “тому навіть машина, яка на 6 місяців новіша, буде трохи кращою”.

Як передає Reuters, Tesla не поспішає оновлювати свої застарілі моделі, оскільки високі відсоткові ставки підірвали попит споживачів на дорогі товари, тоді як конкуренти в Китаї, найбільшому у світі автомобільному ринку, випускають дешевші моделі.

У першому кварталі глобальні поставки автомобілів автовиробника впали вперше за майже чотири роки.

Минулого року агентство Reuters повідомило, що Tesla готується до оновлення моделі Model Y і планує почати її виробництво у 2024 році.


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