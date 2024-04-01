Терехов заявив, що підстав для евакуації з Харкова немає 

Наразі ні влада, ні військові не бачать необхідності евакуації з Харкова незважаючи на постійні обстріли.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю LIGA.net.

“Евакуація йде з області, де тривають бойові дії. І ці люди їдуть до Харкова. Наразі у місті − 1,3 млн мешканців. Поки ні ми, ні військові не бачимо приводів для евакуації з Харкова. Це частина російських ІПСО, щоб залякати і змусити нервувати містян”.

Він додав, що Росія наразі використовує проти Харкова нову зброю − снаряди більшого радіусу дії, але самі окупанти ближче до міста не підійшли.

Переважно росіяни б’ють по Харкову з Бєлгорода та області. Найчастіше використовують С-300. За словами Терехова, ці снаряди долітають до Харкова за 40 секунд. Також окупанти застосовують “Шахеди”.

“Я не знаю, який план у ворога. Вже зруйнована практично вся критична енергетична інфраструктура, приватна теж розтрощена. Росія хоче нас залякати, але це неможливо. За два роки ми бачили різні рівні загроз, починаючи з ДРГ у самому Харкові. Були часи, коли з практично двохмільйонного міста залишалося 300 000. Ситуація для енергетичної галузі дуже важка”.

Водночас Терехов наголосив, що попри це “ніхто не опускає руки”.

“У нас цілодобово працюють пункти незламності. За два дні останнього блекауту після обстрілів туди прийшли 28 000 харків’ян. У школах безкоштовно годують людей. За рік видали 10 мільйонів порцій їжі. Ми переживали й складніші часи – переживемо і ці”, − наголосив мер Харкова.

Він також запевнив, що наразі неважливо, що готує ворог, а важливо, як українці даватимуть відсіч.

“Щодо виснаження Харкова – росіянам це не вдасться. Паніки у місті немає. Залякування Росії не працюють – люди згуртовані. Харків – це форпост України. І ми чудово це розуміємо”, − підсумував Терехов.