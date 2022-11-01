Терехов закликав харків’ян бути готовими до будь-якої ситуації в період холодів

Харківський міський голова Ігор Терехов розповів, як місто готується до зими з огляду на варварські методи ведення війни російськими окупантами.

“Ми повинні бути готові до різних ситуацій, які може створити наш ворог”, – наголосив Терехов.

За його словами, у кожному районі міста готуються пункти обігріву.

“Їх буде багато. І ви знатимете, де знаходиться найближчий до вас такий пункт. На всіх під’їздах будуть оголошення із зазначенням найближчих адрес пунктів”, – розповів градоначальник.

За його словами, у пунктах буде тепло та буде джерело електроживлення. Там можна буде перечекати той час, який знадобиться енергетикам та комунальникам для відновлення електропостачання.

“Ми забезпечимо в цих пунктах гарячу їжу, воду та медикаменти у разі потреби. Пункти працюватимуть цілодобово”, – зазначив Ігор Терехов.

Він також повідомив, що магазини, аптеки, АЗС працюватимуть на генераторах. Транспортні маршрути будуть автобусними.

“Ми – готуємося. Впевнений, ворогові нас не зламати. Взаємодопомога, підтримка один одного, увага і чуйність до ближнього – це наша зброя, проти якої безсилі будь-які ракети”, – написав він у Telegram.