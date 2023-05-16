Економіка

Терехов натякнув, що безкоштовний проїзд у Харкові можуть скасувати

16 Травня 2023 17:22
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харків, транспорт, терехов

Минулого травня, коли було введено безкоштовний проїз громадським транспортом, пасажиропотік у наземному громадському транспорті Харкова сукупно становив 35,5 тисячі людей на день, сьогодні він сягає майже 200 тисяч (у шість разів більше).

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.

За його словами, торік на 21 маршрут виходило 72 одиниці транспорту, а зараз у Харкові курсує вже 81 маршрут, які в цілому обслуговують 296 тролейбусів.

“Сьогодні ми підбиваємо підсумки роботи й оцінюємо межу наших можливостей”, – зазначив Терехов.

Він пообіцяв, що безкоштовний проїзд у громадському транспорті у Харкові “буде доти, доки дозволятиме бюджет”.


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