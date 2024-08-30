Тепло та сухо: якою буде погода в останні дні літа

Серпень, теплою і переважно сухою погодою. З 3 вересня очікується відчутне послаблення спеки.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що температура повітря у денні години до кінця цього тижня становитиме +30…+34 °C. У південній частині трохи нижче – +27…+30 °C.



Дощі 31 серпня та 1 вересня малоймовірні, можливі лише місцями на півдні – короткочасні грозові.

У Києві завершення серпня та початок вересня будуть дуже теплими, навіть спекотними – температура пануватиме +30…+32 °C.

Синоптикиня також зазначає, що відчутніше зниження температури повітря очікується вже з 3 вересня.