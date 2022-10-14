Суспільство

“Тепер ми повертаємо своє. Ніхто і ніщо не зупинить нас”. В Україні шанують захисників і захисниць

14 Жовтня 2022 09:05
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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав захисників і захисниць України зі святом, яких традиційно шанують у день Покрова Пресвятої Богородиці.

Зима 22-го – вже частина світової історії. Ми витримали потужний ворожий удар. Показали, що значить бути українцем, мати сміливість боротися за свою свободу.

У жорстоких боях, під сталевим дощем російських снарядів ми тримались за кожний клаптик своєї землі. Зупинили ворожу навалу і поховали міф про непереможність російської армії.

А тепер ми повертаємо своє. Ніхто і ніщо не зупинить нас.
Ми обрали шлях воїнів і йдемо вперед.
Весь світ захоплено і з надією дивиться на нас.

Вітаю зі святом і дякую за службу!
Разом до Перемоги!
Слава Україні!

Зі святом воїнів також привітав президент України Володимир Зеленський.

Ви б’єтеся за Україну, незалежність і волю для усіх наступних поколінь. Абсолютні герої. Люди з великої літери. Наші захисники й захисниці України.


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