“Тепер ми повертаємо своє. Ніхто і ніщо не зупинить нас”. В Україні шанують захисників і захисниць

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав захисників і захисниць України зі святом, яких традиційно шанують у день Покрова Пресвятої Богородиці.

Зима 22-го – вже частина світової історії. Ми витримали потужний ворожий удар. Показали, що значить бути українцем, мати сміливість боротися за свою свободу.

У жорстоких боях, під сталевим дощем російських снарядів ми тримались за кожний клаптик своєї землі. Зупинили ворожу навалу і поховали міф про непереможність російської армії.

А тепер ми повертаємо своє. Ніхто і ніщо не зупинить нас.

Ми обрали шлях воїнів і йдемо вперед.

Весь світ захоплено і з надією дивиться на нас.

Вітаю зі святом і дякую за службу!

Разом до Перемоги!

Слава Україні!