Темпи мобілізації збільшились, поповнення у бригадах буде найближчим часом, – Зеленський

В інтерв’ю представникам французьких ЗМІ президент Володимир Зеленський повідомив, що темпи мобілізації в Україні збільшились, а найближчим часом поповнення буде в тих бригадах, де не вистачає особового складу.

За його словами, якщо не вистачає мобілізованих на полі бою, то слід зрозуміти, що вони в навчальних центрах.

“Вони не можуть після мобілізації одразу бути кинути на полі бою. Знов таки підкреслюємо, ми не росіяни. Ми знаємо, що в них є люди, які були в навчальному центрі сім днів і відправлялись на поле бою, але вони не можуть нічого з цим зробити, бо їх вб’ють”, – сказав Зеленський.

За його словами, в Україні мобілізовані повинні проходити мінімум два місяці навчальний процес і тренування. А дехто, в залежності від напрямку, тренується довше.