Телемарафон “Єдині новини” може змінити свій формат, вважає т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв. Зараз залучені до проєкту канали розглядають варіанти.

Про це Карандєєв розповів у інтервʼю для “Українського радіо”.

“Мені здається, що вже найближчим часом такі пропозиції будуть випрацювані”, — сказав він.

Він додав, що рішення про запровадження мовлення у форматі телемарафону “Єдині новини” було надзвичайно актуальним на першому етапі війни, оскільки кожен ключовий мовник “взяв кожен свою нішу”:

“Хтось краще виготовляє українські новини, хтось краще працює з закордонними пунктами, у когось є більш налагоджені й цікавіші продукти студійного вироблення. Тобто кожен з учасників телемарафону доєднався своїм ресурсом. Справді, хтось більше робить роботу, хтось менше, але наразі це єдиний продукт”, — зауважив він.

Разом з тим Карандєєв підкреслив, що для телеканалів є важливим внесення нових форм, нових форматів оскільки “життя йде, змінюються і наше бачення, і формати, запрацювала економіка, з’явилися рекламодавці”.