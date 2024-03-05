Telegram отримав від української влади перелік “потенційно проблемних” каналів

Останнім часом в Україні все частіше говорять про те, що використання Telegram несе низку ризиків. Дискусія пожвавилася після того, як голова РНБО Олексій Данілов ще минулого року назвав месенджер “дуже небезпечним та вразливим”, зазначивши, що він перетворився на свого роду систему впливу, де люди за гроші просувають найрізноманітніші наративи.

А зовсім нещодавно із критикою Telegram виступив представник ГУР Андрій Юсов, який упевнений, що платформа несе реальну загрозу. І йдеться навіть не про ту інформацію, що розміщують окремі користувачі чи медіа:

“Питання до самої платформи. Вона містить у собі цілу низку загроз для інформаційної й не тільки інформаційної безпеки у нашій країні”.

Такі заяви спровокували дискусію щодо того, що робити із месенджером, багато хто впевнений, що влада хоче його заборонити. Утім, про це поки не йдеться.

Тим часом представник Telegram Ремі Вонг у коментарі NV наполягає на тому, що месенджер безпечний не лише для українців, а й загалом для користувачів в усьому світі.

“Telegram був спеціально створений для захисту користувачів від російського стеження. Наші додатки мають відкритий вихідний код, а протокол шифрування повністю задокументований, тому будь-який дослідник може самостійно перевірити його цілісність і реалізацію”, — наголошує Вонг.

Він також розповів, що компанія Telegram отримала від української влади перелік “потенційно проблемних” каналів і тепер займається їхнім ретельним аналізом.

“Наразі ми вивчаємо його (перелік) та будемо вживати заходів проти будь-якого контенту, який порушує умови надання послуг Telegram”, — розповів Ремі Вонг.

Водночас він не став уточнювати, хто саме надав цей список та які конкретно канали до нього увійшли.