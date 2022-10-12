Тарифи на теплоносії у Харкові залишаться незмінними

Тарифи на послуги опалення та гарячого водопостачання для споживачів міста Харкова залишаться на рівні минулого опалювального сезону.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 12 жовтня, на позачерговому засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради.

Як повідомила заступник директора Департаменту економіки та комунального майна Ірина Шамраєва, тарифи для усіх категорій споживачів, зокрема, для населення, бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів, залишаються на рівні тарифів, які діяли станом на 24 січня поточного року.