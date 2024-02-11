Політика

Тарнавський назвав ситуацію на Авдіївському та Мар’їнському напрямках “напруженою, але контрольованою”

11 Лютого 2024 11:22
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авдіївка
Зона відповідальності ОСУВ “Таврія”. Працює РСЗО / Фото @otarnavskiy

Напруженою, але контрольованою залишається обстановка в операційній зоні ОСУВ “Таврія”. Так охарактеризував ситуацію командувач ОСУВ “Таврія” Олександр Тарнавський.

“Ми бачимо мету противника – будь-якою ціною і якнайшвидше захопити Авдіївку, Новомихайлівку та втрачені ним минулого літа території. До штурмових піхотних груп ворог дедалі частіше долучає бронегрупи. Але українські воїни стійко тримають оборону. Російського агресора активно нищать і беруть у полон зокрема й наші свіжі сили, що вступили в бій”, – написав генерал у Telegram.

За його даними, загальні втрати окупантів минулої доби становили 458 осіб та 25 одиниць військової техніки, не враховуючи БпЛА. Серед знищеної або пошкодженої техніки – 9 танків, 11 бойових бронемашин, 2 артилерійські системи, 2 автомобілі та 1 одиниця спеціальної техніки. Також злетів у повітря 1 склад боєприпасів. Знищено ще 1 важливий об’єкт росіян. Нейтралізовано або знищено 139 БпЛА різних типів.

Ворог учора завдав 25 авіаційних та 2 ракетних удари, вчинив 57 штурмових дій та 663 артобстріли.


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