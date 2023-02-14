Політика

Танки Leopard постачатимуть Україні вісім країн

14 Лютого 2023 13:04
19
читать на русском →
рамштайн

Танки німецького виробництва Leopard нададуть Україні вісім країн, заявив на початку зустрічі у форматі “Рамштайн” міністр оборони США Ллойд Остін.

Зокрема Leopard Україні постачатимуть Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія, Нідерланди.

“США та Чехія дадуть танки додатково до вже отриманих від Польщі Т-72”, – сказав він.

Також США, Німеччина, Нідерланди поставлять Україні системи ППО Patriot, а Франція та Італія французько-італійські системи протиповітряної оборони SAMP/T;

Ще кілька країн працюють над поставками боєприпасів для України.

«Ми допоможемо Україні перейти у контрнаступ навесні», – підсумував Остін у своєму виступі.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
14 Лютого 2023 11:46
59

Резніков назвав імена своїх нових заступників
14 Лютого 2023 13:04
19

Танки Leopard постачатимуть Україні вісім країн
14 Лютого 2023 11:09
57

Мешканців Маріуполя знову пограбували. СБУ викрила шахраїв
14 Лютого 2023 10:45
209

Що сталося під Вугледаром?
14 Лютого 2023 09:56
111

Нідерландські F-35 перехопили три російські військові літаки біля Польщі
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Этот анекдот нужно срочно перевести на все языки стран НАТО
Віталій ПОРТНИКОВ

Письмо миротворцу
Юрій ЛУЦЕНКО

Що відбувається під Бахмутом?
Александр КИРШ

Китай предупредили: труп путина может приплыть не к Си, а к Каспарову
Александр КИРШ

Как пуйло таскало за галстук президента Франции и что из этого вышло
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наступ чи ІПСО?
усі думки