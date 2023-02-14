Танки Leopard постачатимуть Україні вісім країн

Танки німецького виробництва Leopard нададуть Україні вісім країн, заявив на початку зустрічі у форматі “Рамштайн” міністр оборони США Ллойд Остін.

Зокрема Leopard Україні постачатимуть Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія, Нідерланди.

“США та Чехія дадуть танки додатково до вже отриманих від Польщі Т-72”, – сказав він.

Також США, Німеччина, Нідерланди поставлять Україні системи ППО Patriot, а Франція та Італія французько-італійські системи протиповітряної оборони SAMP/T;

Ще кілька країн працюють над поставками боєприпасів для України.

«Ми допоможемо Україні перейти у контрнаступ навесні», – підсумував Остін у своєму виступі.