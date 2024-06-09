Таліби поділяться з росіянами “досвідом” у сфері освіти

Представники терористичного руху “Талібан” візьмуть участь у роботі форуму міністрів освіти “Формуючи майбутнє” в Казані. Захід організовано Мінпросвітом Росії та урядом Татарстану.

До складу делегації талібів увійдуть міністр вищої освіти Афганістану Неда Мохаммад Надім і міністр освіти Хабібулла-Ага Хаккані, пише Baza. Візит відбудеться за сприяння “Російського ділового центру” в ісламській республіці.

Зауважимо, що після приходу до влади в Афганістані 2021 року таліби заборонили дівчаткам навчатися в середній школі та здобувати вищу освіту. Жінкам не можна бути присутніми в університетах, у тому числі як викладачам. Також їм заборонено виходити з дому без паранджі, відвідувати парки, басейни і спортзали, а за перелюбство на жінок чекає публічна смерть за допомогою забивання камінням.