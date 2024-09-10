Ситуація зі станом Десни у Чернігові покращилася

10 вересня у межах міста Чернігів ситуація зі станом річки Десна покращилася.

Про це повідомив у Фейсбуці в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако.

“Ситуація із станом річки Десна в межах міста сьогодні покращилася”, – поінформував Ломако.

За його словами, в районі переправи продовжує працювати установка аерації, яку розробило КП “Чернігівводоканал”. Вона показала свою ефективність, оскільки вода почала насичуватися киснем.

В.о. міського голови наголосив, що у Чернігові продовжує діяти заборона на відвідування пляжу “Золотий берег”, купання в Десні, вилов риби та використання річкової води.

Про зняття обмежувальних заходів буде повідомлено після стабілізації ситуації.

Ломако знову нагадав, що на якість питної води в кранах забруднення Десни не впливає, тому що місто споживає воду з артезіанських свердловин.