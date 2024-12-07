Ситуація з електроенергією в Україні покращується

У неділю, 8 грудня, світло вимикатимуть лише на чотири години протягом доби, повідомляє «Укренерго».

Енергетики пояснили, завтра тривалість графіків відключення світла буде значно коротшою ніж до цього. Зокрема:

для побутових споживачів – одна черга відключень з 14:00 до 18:00;

для промисловості та бізнесу – застосування графіків обмеження потужності з 09:00 до 19:00.

В компанії кажуть, що «завдяки масштабним відновлювальним роботам, енергетики поступово покращують ситуацію в енергосистемі після масованої атаки 28 листопада».