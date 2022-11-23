Суспільство

“Ситуація складна, але контрольована”: стало відомо, коли в містах увімкнуть електроенергію

23 Листопада 2022 19:44
46
електроенергія

Енергетики пряцюють над відновленням живлення в усіх регіонах, ймовірно, вже зранку міста почнуть поступово отримувати електроенергію.

Про це повідомив заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко.

“Провели оперативну нараду з очільниками областей та міст, представниками ДСНС, Міненерго, Мінрегіону, Мінекономіки та Нацбанку. Найголовніше питання, звісно – енергетика та робота фахівців з її відновлення, а також оперативне розгортання “Пунктів незламності ” (ПН)”, – зазначив він.

За словами Тимошенка, станом на зараз рятувальники розгорнули вже понад 800 ПН. Буквально в найближчі години запрацюють додаткові стаціонарні “Пункти Незламності”.

Своєю чергою фахівці “Укренерго” працюють над відновленням живлення в усіх регіонах.

“Десь вдається швидше, а де-не-де для цього треба більше часу. Ми сподіваємось, що вже зранку міста почнуть поступово отримувати електроенергію. В першу чергу, необхідно забезпечити живленням об’єкти критичної інфраструктури – це водоканали, ТКЕ, лікарні тощо. Ситуація складна, але контрольована”, – сказав він.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Листопада 2022 13:31
99

Європарламент оголосив Росію державою-спонсором тероризму
23 Листопада 2022 21:10
13

Європейські міста починають збирати генератори для України, — Роберта Метсола
23 Листопада 2022 17:59
67

Сьогодні РФ випустила по Україні сімдесят ракет, частину збила ППО
23 Листопада 2022 17:05
44

На трьох АЕС спрацював аварійний захист, всі енергоблоки відключені
23 Листопада 2022 15:28
147

Удари по електропідстанції: Львів, Харків і Хмельницький повністю знеструмлені
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Обшуки в Лаврі – це закономірність
Александр КИРШ

Пока в мордоре три”п”пер, Украине надо срочно очень поторопиться
Александр КИРШ

“Сейчас зажмурю глаза — и вас всех не будет!”
Андрій ВОЛКОВ

Які ризики приховує відчуження у власність держави підприємств для військових потреб
Віталій ПОРТНИКОВ

Це Росія вбила поляків
Дмитро КОМАРОВ

Это война против самых незащищенных людей
усі думки