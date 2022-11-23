“Ситуація складна, але контрольована”: стало відомо, коли в містах увімкнуть електроенергію

Енергетики пряцюють над відновленням живлення в усіх регіонах, ймовірно, вже зранку міста почнуть поступово отримувати електроенергію.

Про це повідомив заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко.

“Провели оперативну нараду з очільниками областей та міст, представниками ДСНС, Міненерго, Мінрегіону, Мінекономіки та Нацбанку. Найголовніше питання, звісно – енергетика та робота фахівців з її відновлення, а також оперативне розгортання “Пунктів незламності ” (ПН)”, – зазначив він.

За словами Тимошенка, станом на зараз рятувальники розгорнули вже понад 800 ПН. Буквально в найближчі години запрацюють додаткові стаціонарні “Пункти Незламності”.

Своєю чергою фахівці “Укренерго” працюють над відновленням живлення в усіх регіонах.

“Десь вдається швидше, а де-не-де для цього треба більше часу. Ми сподіваємось, що вже зранку міста почнуть поступово отримувати електроенергію. В першу чергу, необхідно забезпечити живленням об’єкти критичної інфраструктури – це водоканали, ТКЕ, лікарні тощо. Ситуація складна, але контрольована”, – сказав він.