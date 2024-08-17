Політика

Ситуація на Покровському та Торецькому напрямках контрольована – Зеленський
17 Серпня 2024 13:54
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Засідання Ставки Верховного Головнокомандуючого. 9 серпня 2024 / Скріншот відео

Володимир Зеленський розказав про доклад Главкома ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронтах і щодо “забезпечення наших дій зброєю та сильними рішеннями”.

Сьогоднішня доповідь Головкома Сирського.

Перше – Торецький та Покровський напрямки. За добу десятки російських штурмів наших позицій. Але наші воїни та підрозділи роблять усе для знищення окупанта та відбиття штурмів. Ситуація контрольована.

Друге – операція в Курській області. На сьогоднішній ранок є поповнення обмінного фонду для нашої держави. Дякую всім солдатам і командирам, які беруть російських військових у полон і цим наближають звільнення наших воїнів та цивільних, які утримуються Росією.

Також генерал Сирський доповів про зміцнення позицій наших сил на Курщині та розширення стабілізованої території.

Третє – забезпечення наших дій зброєю та сильними рішеннями. Працюємо над новими пакетами підтримки для нашої держави від партнерів. Визначаємо пріоритетні пункти. Головне – обмеження російського наступального потенціалу і наша далекобійність. Готуємо відповідні доручення українським дипломатам.


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Ситуація на Покровському та Торецькому напрямках контрольована – Зеленський
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