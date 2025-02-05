Ситуація на Куп’янському напрямку: ворог спробував закріпитися біля Тополів

На Куп’янському напрямку російські війська продовжують спроби форсування річки Оскіл і створення плацдарму на її правому березі. За інформацією моніторингових ресурсів, противник активізував атаки в районі села Тополі, де йому вдалося закріпитися на міловій горі південніше населеного пункту.

Спроби перетину водної перешкоди в цьому районі окупанти здійснювали ще з середини січня, проводячи розвідку місцевості з кінця минулого року. Підрозділи Сил оборони України спочатку відбили атаки, відкинувши противника, проте росіяни здійснили повторний штурм у іншому місці, що дозволило їм зайняти певні позиції.

Водночас ворог намагався закріпитися між Кам’янкою і Тополями, але ці спроби виявилися невдалими – українські військові не дозволили розвинути успіх.

Наразі в цьому районі тривають стабілізаційні заходи. Експерти застерігають, що противник може спробувати розширити захоплені позиції, як це сталося південніше – у районах Дворічної та Новомлинська.