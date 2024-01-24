Ситуація на фронті зараз, можливо, навіть серйозніша, ніж два роки тому — Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що ситуація на фронті в Україні залишається важкою через нестачу боєприпасів. Зараз вона, можливо, навіть серйозніша, ніж була на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це він сказав в інтерв’ю Bild.

«Ситуація дуже серйозна, можливо, навіть серйозніша, ніж вона була з моменту початку російського вторгнення майже два роки тому», — зазначив Кулеба.

За його словами, масований ракетний удар 23 січня є свідченням того, що Україні необхідно більше систем ППО та ракет до них.

«Хоча Україна значно збільшила своє виробництво і продовжуватиме це робити, ми, як і раніше, бачимо, що західна оборонна промисловість не здатна виробляти достатню кількість продукції», — зауважив глава МЗС.

Кулеба додав, що потреби України «не відповідають оборонним потребам» західних країн.