Політика

Ситуація на фронті зараз, можливо, навіть серйозніша, ніж два роки тому — Кулеба

24 Січня 2024 09:28
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мзс, війна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що ситуація на фронті в Україні залишається важкою через нестачу боєприпасів. Зараз вона, можливо, навіть серйозніша, ніж була на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це він сказав в інтерв’ю Bild.

«Ситуація дуже серйозна, можливо, навіть серйозніша, ніж вона була з моменту початку російського вторгнення майже два роки тому», — зазначив Кулеба.

За його словами, масований ракетний удар 23 січня є свідченням того, що Україні необхідно більше систем ППО та ракет до них.

«Хоча Україна значно збільшила своє виробництво і продовжуватиме це робити, ми, як і раніше, бачимо, що західна оборонна промисловість не здатна виробляти достатню кількість продукції», — зауважив глава МЗС.

Кулеба додав, що потреби України «не відповідають оборонним потребам» західних країн.


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Ситуація на фронті зараз, можливо, навіть серйозніша, ніж два роки тому — Кулеба
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