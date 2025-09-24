Ситуація на фронті: найбільша кількість боїв — на Покровському та Новопавлівському напрямках

Розпочалася 1309 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. З 23 по 24 вересня на фронті відбулося 172 бої. На Покровському напрямку ЗСУ відбили 64 російські атаки, на Новопавлівському напрямку зафіксовано 33 боєзіткнення, на Торецькому напрямку окупанти здійснили 17 штурмів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом доби противник завдав одного ракетного та 53 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 105 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4970 обстрілів, зокрема 122 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5995 дронів-камікадзе.

Окупанти били з авіації по районах населених пунктів:

Залізничне, Кам’янське, Запоріжжя, Комишуваха Запорізької області;

Одрадокам’янка Херсонської області.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося дванадцять бойових зіткнень. Ворог завдав вісім авіаційних ударів, застосувавши при цьому 18 керованих авіабомб, та здійснив 172 обстріли, чотири з яких – із реактивних систем залпового вогню.

Південно-Слобожанський, Куп’янський, Лиманський та Сіверський напрямки

На Південно-Слобожанському напрямку ворог одинадцять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Вовчанська, Одрадного та Западного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Куп’янська, Кіндрашівки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог провів 15 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах Греківки, Новомихайлівки, Середнього, Колодязів, Новоселівки, Торського та Шандриголового.

На Сіверському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили три ворожі спроби просунутися вперед у районах Дронівки та Ямполя.

Краматорський, Торецький та Покровський напрямки

На Краматорському напрямку відбулося три боєзіткнення у районах Костянтинівки та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак поблизу Плещіївки, Олександро-Калинового, Софіївки, Катеринівки, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Клебан-Бика, Русиного Яру, Яблунівки та Полтавки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 штурмові дії агресора поблизу Володимирівки, Никанорівки, Нового Шахового, Золотого Колодязя, Новоекономічного, Миролюбівки, Родинського, Миколаївки, Променя, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Шевченка, Дачного та у бік Новоукраїнки і Філії.

Новопавлівський, Гуляйпільський та інші напрямки

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 33 атаки у районах Новохатського, Олександрограда, Січневого, Новоселівки, Соснівки, Тернового, Новогеоргіївки, Піддубного, Комишувахи, Новомиколаївки, Новоіванівки та в бік Успенівки.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили п’ять ворожих атак поблизу Полтавки.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника в районі населеного пункту Кам’янське.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.