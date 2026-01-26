РФ вдарила по школах та енергооб’єкту у Харкові: пошкодження оцінюють як досить серйозні

Увечері 26 січня російські війська завдали комбінованого удару по Харкову, застосувавши ракети та безпілотники. Внаслідок обстрілу є поранені, пошкоджено освітні заклади та об’єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Двоє людей зазнали поранень, вони отримують усю необхідну медичну допомогу. Пошкоджено дві школи в Індустріальному районі міста. Крім того, під ворожими ударами опинилася наша енергетика — є досить серйозні ушкодження”, — йдеться в повідомленні.

Як уточнили в Харківській обласній прокуратурі, росіяни завдали ударів близько 19:15. Сталося займання будівлі навчального закладу. Поранення дістав охоронець. Ще одна працівниця зазнала гострої реакції на стрес.

Також пошкоджено багатоквартирні будинки та енергетичний об’єкт.

На місцях подій працюють підрозділи ДСНС, співробітники Нацполіції, медики, волонтери, екстрені та комунальні служби міста.