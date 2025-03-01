Ситуація на фронті: 57 бойових зіткнень, Сили оборони стримують натиск ворога

Станом на 16:00 1 березня Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ. За сьогодні вже зафіксовано 57 бойових зіткнень.

Російські війська продовжують завдавати ударів по українських містах та селах, використовуючи ракети, авіацію та артилерію. Під вогонь артилерії та мінометів потрапили населені пункти Бранцівка, Братениця, Гірки (Сумська область), Мхи, Галаганівка, Миколаївка (Чернігівська область), Тимофіївка (Харківська область). Авіаудари керованими авіабомбами ворог завдав по Охрімівці, Макаровому та Граніву на Харківщині.

На Куп’янському напрямку тривають два бої, загалом ворог атакував тричі біля Новоосинового та Загризового.

тривають два бої, загалом ворог атакував тричі біля Новоосинового та Загризового. На Лиманському напрямку зафіксовано шість атак у районах Нового та Новомихайлівки, чотири бої тривають. Авіаударів зазнали Борова та Богуславка.

зафіксовано шість атак у районах Нового та Новомихайлівки, чотири бої тривають. Авіаударів зазнали Борова та Богуславка. На Торецькому напрямку відбулося десять бойових зіткнень біля Кримського, Дачного, Торецька та Диліївки, один бій триває. Російська авіація атакувала Костянтинівку та Торецьк.

відбулося десять бойових зіткнень біля Кримського, Дачного, Торецька та Диліївки, один бій триває. Російська авіація атакувала Костянтинівку та Торецьк. На Покровському напрямку ворог здійснив 15 спроб прориву у районах Нової Полтавки, Єлизаветівки, Променя, Покровська, Піщаного, Удачного, Преображенки, Богданівки, Андріївки та Улаклів. 13 атак відбито, два бої тривають. Окупанти також завдали авіаударів по Новопавлівці та Новоукраїнці.

ворог здійснив 15 спроб прориву у районах Нової Полтавки, Єлизаветівки, Променя, Покровська, Піщаного, Удачного, Преображенки, Богданівки, Андріївки та Улаклів. 13 атак відбито, два бої тривають. Окупанти також завдали авіаударів по Новопавлівці та Новоукраїнці. На Новопавлівському напрямку російські війська атакували п’ять разів поблизу Костянтинополя та Скудного.

російські війська атакували п’ять разів поблизу Костянтинополя та Скудного. На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили три штурми біля Привільного та Чарівного, під авіаційними ударами опинилися Тернове, Гуляйполе та Залізничне.

українські воїни відбили три штурми біля Привільного та Чарівного, під авіаційними ударами опинилися Тернове, Гуляйполе та Залізничне. На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення, одну атаку вже відбито, ворог намагається просунутися в районах П’ятихаток та Кам’янського, використовуючи авіацію.

відбулося три боєзіткнення, одну атаку вже відбито, ворог намагається просунутися в районах П’ятихаток та Кам’янського, використовуючи авіацію. На Придніпровському напрямку триває одне боєзіткнення.

триває одне боєзіткнення. На Курському напрямку українські захисники відбили дев’ять атак, ще два бої тривають. Противник здійснив 14 авіаударів, скинувши 17 керованих авіабомб, а також здійснив 210 артилерійських обстрілів.

На Харківському, Сіверському та Краматорському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив. На решті ділянок фронту ситуація залишається без суттєвих змін.