Суспільство

Сирський відвідав 155 бригаду на Покровському напрямку: мета поїздки
23 Січня 2025 19:07
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Олександр Сирський у підрозділі ЗСУ Покровському напрямку / Фото: t.me/osirskiy
Олександр Сирський у підрозділі ЗСУ Покровському напрямку / Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів робочий день на Покровському напрямку, де російські війська зосереджують основні зусилля та ведуть активні наступальні дії. Особливу увагу головком приділив 155 окремій механізованій бригаді.

Про це Олександр Сирський написав у Telegram.

На командних пунктах головком заслухав командирів бригад щодо особливостей ведення бойових дій, проблемних питань і актуальних потреб.

“Особливу увагу приділив 155 окремій механізованій бригаді. Варто відзначити, що бригада поступово набуває визначених бойових спроможностей. Всі негативні моменти та труднощі, які виникли під час її розгортання в Україні, проаналізовані, зроблено висновки, що будуть враховані під час подальшої підготовки військовослужбовців”, – написав Сирський.

Також головком відвідав бригади десантно-штурмових військ, підрозділи ударних безпілотників “Птахи Мадяра” та окремий полк БПС, який планується масштабувати до рівня нової бригади. Також він ознайомився з новітніми технологічними розробками, які адаптуються до потреб фронту та одразу застосовуються у бою.

“Прийняв необхідні рішення щодо посилення підрозділів резервами та ресурсами для ефективнішого виконання завдань”, – зазначив Сирський.

Олександр Сирський на Покровському напрямку / Фото: t.me/osirskiy

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Сирський відвідав 155 бригаду на Покровському напрямку: мета поїздки
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