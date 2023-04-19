Сирський: Сили оборони стримують російські війська у Бахмуті у “динамічних боях”

Російські війська концентрують найбільшу кількість своїх сил у Бахмуті і намагаються повністю взяти місто під контроль, заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський 19 квітня.

За його словами, Бахмутський напрямок залишається епіцентром наступу російських сил.

«Проте Сили оборони стримують натиск противника у динамічних боях, завдаючи йому суттєвих втрат», – написав командувач у своєму телеграмі.

Він повідомив, що протягом попередньої ночі Збройні сили, поміж іншого, збили в районі міста два російських безпілотники: «Орлан» і ZALA.

«Бахмут стоїть», – додав Сирський.

Росія активно штурмує Бахмут та населені пункти на підступах до нього з липня 2022 року, у грудні наступ посилився. Місто залишається епіцентром бойових дій. За спостереженнями британської розвідки, російські сили продовжують «повзуче просування» у місті.