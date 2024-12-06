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Сирія була місцем, де російські генерали будували кар’єри. Тепер наступ повстанців може обернутися для РФ поразкою
6 Грудня 2024 19:21
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Російське угруповання з’явилося в Сирії у вересні 2015 року, коли Башар Асад втратив контроль над більшою частиною країни. Росія тоді вперше зіткнулася із санкціями та міжнародною ізоляцією – після анексії Криму, проголошення “республік” Донбасу та збиття малайзійського літака. У зв’язку з цим, йдеться в статті “Російської служби BBC”, Володимиру Путіну було важливо довести, що він, як і раніше, залишається значущим гравцем на світовій арені.

Російська влада заявляла, що наземного російського контингенту в Сирії не буде. Сирійська армія мала воювати на землі за підтримки російських повітряно-космічних сил. Фактично штурмові операції проводилися силами найманців ПВК “Вагнера”, яка діяла в координації з російським командуванням у Сирії.

“У такій конфігурації російські генерали могли приписувати собі чужі успіхи на землі, а російська влада – заперечувати наявність будь-яких значних втрат у Сирії”, – пише BBC. Так, за “успіхи” в Сирії зірки Героїв Росії отримали генерал Сергій Суровікін, який потрапив в опалу після заколоту Євгена Пригожина, глава російського генштабу Валерій Герасимов, колишній заступник міністра оборони Дмитро Булгаков, а також генерал Олександр Дворніков.

У грудні 2017 року глава генштабу Герасимов доповідав Путіну, що “територія Сирії повністю звільнена від терористів, а всі бандформування ІДІЛ знищені”. Незабаром Путін відвідав авіабазу Хмеймім, де заявив про завершення активної фази операції в Сирії і поступове скорочення чисельності контингенту в цій країні. На ділі Сирія стала для Росії головним логістичним хабом, через який російські найманці летіли в Судан, Лівію, Малі та Центральноафриканську республіку.

Восени 2021 року в Сирії перебувало приблизно сім тисяч російських військових. У березні 2024 року з’ясувалося, що незважаючи на два роки російсько-української війни, контингент РФ у Сирії не зменшився – а навпаки збільшився майже на 500 осіб. BBC пов’язує зростання чисельності російських військових у Сирії з проваленим заколотом Євгена Пригожина і знищенням ПВК “Вагнера”. Після загибелі Пригожина найманцям, які залишилися в Сирії, довелося підписати контракт із Міноборони РФ і влитися до складу російського угруповання або виїхати в Африку.

Кілька російських військових, які проходили службу в Сирії після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, говорили BBC, що “потрапити саме в цю країну, а не на СВО, після лютого 2022-го стало вважатися великою удачею”. Але після початку наступу повстанців ця ситуація може змінитися.

На момент початку наступу російським угрупованням у Сирії командував генерал-лейтенант Сергій Кисіль. “Туди його відправили на заслання після того, як він повністю провалив операцію із захоплення Харкова 2022 року, – розповів співрозмовник BBC, обізнаний про стан справ у російській армії. – Це він заганяв спецназ до Харкова, який там одразу ж оточили і знищили в одній зі шкіл, а решті частин він давав команду не заходити, тим самим повністю знищивши координацію частин під час штурму. Далі Кантемирівська дивізія під його керівництвом фактично втратила боєздатність, і закінчилося все так само панічною втечею із залишенням усієї важкої бронетехніки. Генерал Кисіль став одним із головних постачальників танків ЗСУ ще до того, як це стало мейнстримом серед американців і німців”.

Після падіння Алеппо Кисіль був відправлений у відставку. Його замінив генерал-полковник Олександр Чайко, який уже командував російським контингентом у Сирії у вересні-грудні 2022 року. Чайко є відповідальним за військові злочини, скоєні в Бучі під час російської окупації Київської області в перші місяці війни. Тоді він був командувачем військ Східного військового округу.

Z-блогери, які виправдовують російське командування в Сирії, стверджують, що Алеппо і території навколо були зоною відповідальності Ірану і бойовиків ліванської “Хезболли”, які останнім часом відвернуті на конфлікт з Ізраїлем.

Лише через кілька днів після початку наступу повстанців сирійська армія втратила контроль над одним із найбільших міст країни – Алеппо. “Російській пропаганді довелося терміново пояснювати, чому це не поразка Росії, яка останні десять років була головним союзником сирійського диктатора Башара Асада”, – зазначає BBC. 5 грудня бойовики увійшли в місто Хама.

Крім того, під час наступу бойовики захопили російську зброю, кинуту силами Асада, які відступали. Зокрема, в їхньому розпорядженні опинився новітній російський зенітний ракетний комплекс “Панцир-С1”, кілька літаків “МіГ-23”, а також танки Т-90А і Т-72М, залишені сирійськими військами на авіабазі Кувейріс під Алеппо. Своєю чергою, кілька російських військових кораблів покинули свою багаторічну базу в сирійському Тартусі (у Міноборони РФ пояснювали переміщення кораблів навчаннями в Середземному морі).

У міру розвитку наступу повстанців російська операція в Сирії, яку розглядали як великий полігон для військ РФ, може обернутися чутливою військовою і репутаційною поразкою, вважає BBC.


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