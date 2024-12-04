Сирійські повстанці захопили новітню російську РЛС “Подлет-К1”

У Сирії повстанці захопили новітню російську РЛС “Подлет-К1”. Фото опублікували на сторінці Status-6 у соцмережі Х.

Ця РЛС, розроблена для роботи з системами ППО С-400 та С-300ПМУ-2, здатна виявляти повітряні цілі на відстані до 300 км і висоті до 10 км.

Не виключено, що станція буде передана турецькій армії, яка вже має на озброєнні російські С-400.

Також ЗМІ повідомляють про захоплення танкової школи, яка вважалася однією з ключових фортець на підходах до Хами та штаб-квартирою 25-ї бригади сирійської армії.