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Сирійські повстанці захопили новітню російську РЛС “Подлет-К1”
4 Грудня 2024 16:21
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сирія
Російська РЛС 48Y6-K1 "Подлет-К1", яку сирійські повстанці захопили на підступах до міста Хама / Фото з соцмереж

У Сирії повстанці захопили новітню російську РЛС “Подлет-К1”. Фото опублікували  на сторінці Status-6 у соцмережі Х. 

Ця РЛС, розроблена для роботи з системами ППО С-400 та С-300ПМУ-2, здатна виявляти повітряні цілі на відстані до 300 км і висоті до 10 км.

Не виключено, що станція буде передана турецькій армії, яка вже має на озброєнні російські С-400.

Також ЗМІ повідомляють про захоплення танкової школи, яка вважалася однією з ключових фортець на підходах до Хами та штаб-квартирою 25-ї бригади сирійської армії.


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