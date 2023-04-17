Синєгубов розповів, чому РФ перестала завдавати ракетних ударів по Харкову

Росія не втратила інтерес до Харкова попри те, що пів місяця не завдавала ракетних ударів. Так вважає керівник обладміністрації Олег Синєгубов. Востаннє ракетних ударів по місту РФ завдавала 30 березня, нагадує Суспільне.

“Харків для них інтерес не втратив. Це лише завдяки нашим збройним силам, Служби безпеки України, всіх сил. Це комплексна робота. І ось ця відносна тиша по Харкову — це виключно заслуга ЗСУ. Повірте, ми фіксуємо щодня, вчора і сьогодні вранці була ракетна небезпека у вигляді балістики, а це саме ймовірність запуску С-300. І ми такі факти фіксували й минулого тижня. І якщо запуски йдуть не в бік Харкова, то постійно страждає Куп’янськ, Вовчанськ”, — сказав Синєгубов.

За його словами, інтенсивність обстрілів в області не знизилась.

“Інтенсивність обстрілів, на жаль, така сама, яку вони демонструють фактично цілодобово. В нас близько 15 пунктів сьогодні були під обстрілами. На щастя, ніхто на ранок не поранений. Далі будемо дивитися. Руйнується житлова інфраструктура. Ми фіксуємо частіші обстріли, наприклад, населеного пункту Уди, Козача Лопань — це Харківський район, північ нашої області. І вовчанський напрямок більш інтенсивно почали обстрілювати”, — каже Олег Синєгубов.