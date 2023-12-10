Синєгубов показав, якою стала лікарня в Балаклії

У багатопрофільній лікарні в Балаклії, яку зруйнували окупанти, вже працює відремонтоване реанімаційне відділення. На черзі – педіатричне та клініко-діагностичне.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наразі тут тривають роботи зі встановлення кисневої станції.

“Впродовж року в стаціонарі закладу пролікувалися 8700 пацієнтів, амбулаторно – 143 тисячі. Фахівці провели понад 3700 операцій. У пологовому відділення народилися 152 дитини.

Наразі медперсонал лікарні налічує 543 людини, з них 94 – лікарі. Важливо, що кваліфіковані медичні кадри залишаються в громаді”, – написав Синєгубов у Telegram.