Суспільство

Синєгубов показав, якою стала лікарня в Балаклії

10 Грудня 2023 12:35
читать на русском →
лікарня, балаклія

У багатопрофільній лікарні в Балаклії, яку зруйнували окупанти, вже працює відремонтоване реанімаційне відділення. На черзі – педіатричне та клініко-діагностичне.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наразі тут тривають роботи зі встановлення кисневої станції.

“Впродовж року в стаціонарі закладу пролікувалися 8700 пацієнтів, амбулаторно – 143 тисячі. Фахівці провели понад 3700 операцій. У пологовому відділення народилися 152 дитини.

Наразі медперсонал лікарні налічує 543 людини, з них 94 – лікарі. Важливо, що кваліфіковані медичні кадри залишаються в громаді”, – написав Синєгубов у Telegram.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
10 Грудня 2023 15:13

Зеленський прибув до Аргентини і вже поговорив з Макроном
10 Грудня 2023 14:55

На Харківщині зареєстровано 13 випадків гепатиту А, влада запевняє, що усе під контролем
10 Грудня 2023 13:05

AP: Обладнання для ЗСУ застрягло на польському кордоні
10 Грудня 2023 12:35

Синєгубов показав, якою стала лікарня в Балаклії
10 Грудня 2023 12:08

Британській розвідці стало відомо, якими ракетами атакуватиме Росія цієї зими
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
усі думки