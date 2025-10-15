        Суспільство

        Синоптики попередили про заморозки у ніч на 16 жовтня

        Галина Шподарева
        15 Жовтня 2025 22:27
        Нічний Харків / Фото: Головне в Україні
        Нічний Харків / Фото: Головне в Україні

        У четвер, 16 жовтня, в Україні збережеться холодна, але спокійна погода без опадів. У більшості областей вночі прогнозують заморозки на поверхні ґрунту, місцями й у повітрі.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        Завтра погоду в Україні визначатиме поле високого тиску.

        “Територія країни перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів, тому опадів не очікуємо”, – пояснили синоптики.

        На Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

        Над територією України залишатиметься холодна повітряна маса: вночі температура становитиме +1…+6 °C, місцями заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі 0…-3 °C. Вдень очікується +7…+12 °C.

        Погодна мапа України на 16 жовтня / Фото: Укргідрометцентр

