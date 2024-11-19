Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні

У середу, 20 листопада, в Україні почнеться поступове погіршення погодних умов. Першими сильні дощі накриють західні області, а згодом опади поширяться й на інші регіони країни, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Температура повітря в більшості областей залишатиметься досить теплою — від +9 до +15 °C. Прохолодніше буде лише на Закарпатті, Львівщині та Волині, де термометри покажуть +6…+9 °C.

У Києві 20 листопада суттєвих опадів не прогнозується. Температура сягатиме близько +11 °C.

Однак з 21 по 23 листопада у столиці можливе похолодання, супроводжуване періодичними опадами та сильним вітром.