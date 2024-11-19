Суспільство

Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
19 Листопада 2024 22:00
читать на русском →
Негода у Рівному / Фото: Суспільне

У середу, 20 листопада, в Україні почнеться поступове погіршення погодних умов. Першими сильні дощі накриють західні області, а згодом опади поширяться й на інші регіони країни, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Температура повітря в більшості областей залишатиметься досить теплою — від +9 до +15 °C. Прохолодніше буде лише на Закарпатті, Львівщині та Волині, де термометри покажуть +6…+9 °C.

У Києві 20 листопада суттєвих опадів не прогнозується. Температура сягатиме близько +11 °C.

Однак з 21 по 23 листопада у столиці можливе похолодання, супроводжуване періодичними опадами та сильним вітром.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
19 Листопада 2024 20:07

Данія передала Україні 6 винищувачів F-16, на черзі ще 13
19 Листопада 2024 21:14

Росію атакували дрони: пошкоджено промислові підприємства та лінію електропередач
19 Листопада 2024 17:59

З початку року Україна виготовила понад 2 мільйони артилерійських боєприпасів
19 Листопада 2024 17:30

Зеленський прокоментував удар по російському арсеналу під Брянськом
19 Листопада 2024 16:22

У Глухові завершили рятувальну операцію: росіяни вбили 12 людей
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
усі думки